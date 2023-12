Papai Noel dos deputados é mais generoso que o da população

Há muita controvérsia quando se canta que "Papai Noel não se esquece de ninguém", mas em alguns casos o bom velhinho parece se lembrar demais de alguns privilegiados. No mesmo ano em que os deputados estaduais, por unanimidade, engordaram os próprios vencimentos com um vale-alimentação de R$ 1,8 mil , eles também terão direito a um décimo terceiro do benefício, com o mesmo valor.

Ora, uma economia que não tem impacto algum para o contribuinte, visto que o dinheiro foi redirecionado com benefícios. Pior ainda, com os próprios parlamentares, com seus salários bem superiores aos dos pobres mortais. Um tíquete de R$ 1,8 mil é bem mais que a previsão do salário mínimo de 2024, que pode chegar a pouco mais de R$ 1,4 mil. Os deputados precisam se conectar com a realidade.