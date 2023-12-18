Papai Noel dos deputados é mais generoso que o da população

Quando foi aprovado, em abril, o tíquete já era pago mensalmente aos servidores da Casa e foi estendido aos parlamentares. Afinal, um salário de R$ 31.238,19 brutos não parecia suficiente. Se, na ocasião, ficou determinado que cada deputado deveria fazer a solicitação do benefício para recebê-lo, uma resolução aprovada recentemente pelo plenário determinou que o auxílio deve ser pago aos parlamentares da mesma forma que é feito ao servidores, ou seja, automaticamente. Quem não quiser receber, pode recusar.