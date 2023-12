Chuva de 2013: dez anos da maior tragédia ambiental do ES

A voz emocionada revela como foram difíceis os momentos vividos aos 20 anos, quando perdeu o marido soterrado por um barranco que caiu sobre o lava a jato da família. “Foi bem chocante, porque me vi sozinha e grávida”, conta Luania Tschaen, moradora de Paraju, distrito de Domingos Martins. Ela e tantas outras vítimas vivenciaram os impactos da maior tragédia ambiental do Espírito Santo, a chuva de 2013, que destruiu ruas, casas, cidades, além de desalojar, desabrigar, ferir e tirar a vida de dezenas de pessoas. Algumas nunca foram localizadas.

“Foram dias impressionantes”, desabafa o tenente-coronel Daniel Madeira Quintela, comandante e piloto do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES). As aeronaves capixabas, assim como as dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e as das forças federais, foram utilizadas nos salvamentos e resgates e no transporte de alimentos, água e medicamentos. Em alguns casos, levaram até pneu de trator utilizado na recuperação das estradas.

O documentário que você confere abaixo, produzido por A Gazeta, mostra que, naqueles dias, o helicóptero se tornou a única forma de assistência para localidades isoladas. “A gente chegou a lugares ilhados, pessoas sem as condições mínimas de segurança, saneamento, de sobrevivência. As pessoas vinham correndo para cima da gente, da aeronave”, conta Quintela.

Antes mesmo de as aeronaves tocarem o solo, quando tinham locais para pouso, os operadores precisavam descer correndo, para manter as pessoas afastadas e evitar acidentes. “Elas queriam desesperadamente sair dali, queriam água, comida, um socorro, queriam uma assistência do Estado, e nós éramos o Estado chegando ali”, acrescenta o tenente-coronel.

“Deus queira que não aconteça isso nunca mais no Espírito Santo”, desabafa o também piloto do Notaer major Marcelo Holanda, autor do livro “Anjos audazes”, que conta as experiências e os resgates feitos na ocasião.

A chuvinha que virou enchente

Nos primeiros dias daquele dezembro de 2013, uma chuva fina alcançou algumas cidades. Nada que preocupasse a população. Mas, por volta do dia 10, começou a fazer estragos no Sul do Estado, chegando depois a municípios da Região Metropolitana. Porém a tragédia se anunciou entre os dias 18 e 19, com a grande inundação.

Naquela noite, Rio Bananal, no Norte capixaba, ficou completamente inundada. Situação que, dias depois, se repetiria em outros municípios. Em Itaguaçu, 1,2 mil pessoas passaram a noite de Natal abrigadas na Igreja Católica, localizada em um ponto mais elevado.

Quatro dias antes, em uma manhã de sábado, Júlio César Santos Boning, de 22 anos, marido de Luania, decidiu limpar seu lava a jato. Com a chuva da noite anterior, a lama tinha invadido a área do comércio. Mas um deslizamento atingiu o local. “O telhado era de zinco e deu aquele barulhão. Desci e comecei a chamar o nome dele, que não respondia. Meu pai e meu primo conseguiram correr, mas meu marido, não; ele ficou debaixo da terra.”

Na véspera do Natal, outras duas tragédias. Em Colatina, um barranco desabou no bairro São Marcos, matando sete pessoas, incluindo duas crianças. O desespero da mãe, Orleide, quando os bombeiros encontraram os corpos das filhas, é uma cena difícil de esquecer. Em Baixo Guandu, a enchente levou a casa de uma família, matando duas pessoas. Os corpos de outras duas vítimas, um jovem de 19 anos e uma criança de 3, nunca foram encontrados.

Outra cena que se tornou símbolo da tragédia ocorreu em Itaguaçu, quando um supermercado resolveu fazer uma limpeza e retirar os estoques contaminados pela lama. Era dia de Natal e, nas ruas, as pessoas disputavam os alimentos em meio ao barro.

O registro feito pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, ganhou o mundo, foi publicado em mais de 50 sites, dos EUA à Alemanha, do tradicional Washington Post à rede árabe Al Jazeera.

Demandas 24 horas

À sede do Corpo de Bombeiros, onde funciona o centro de controle de operações, chegavam todas as demandas, vindas dos mais variados cantos do Estado.

“Eu coloquei o meu colchão no chão da salinha do centro de comando e dormia no local, porque as ocorrências não paravam à noite, e a gente tinha que estar muito atualizado, monitorando de perto”, recorda o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, hoje comandante do Corpo de Bombeiros, acrescentando que, naquele mês, “o Estado praticamente parou”.

Os números mostram um pouco do caos vivido naqueles dias:

Dos 78 municípios, 55 foram atingidos

foram atingidos 24 pessoas morreram e 2 nunca foram encontradas

538 pessoas ficaram lesionadas

40.43 7 edificações foram danificadas

7 edificações foram danificadas 7.396 ficaram desabrigados

ficaram desabrigados 55.690 ficaram desalojados

ficaram desalojados O Notaer usou 44.700 litros de combustível no período com as aeronaves do ES, RJ e SP. Foi mais do que o dobro do consumo mensal. Em dias de muita ação, chegaram a ser gastos 7 mil litros/dia de combustível

no período com as aeronaves do ES, RJ e SP. Foi mais do que o dobro do consumo mensal. Em dias de muita ação, chegaram a ser gastos Foram 226 horas de voo no período

no período 8.349 litros de água potável e 25.346 quilos de alimentos foram transportadas pelos helicópteros

e foram transportadas pelos helicópteros Mais de 20 mil quilômetros de estradas ficaram danificadas

Cerqueira recorda que, próximo ao Natal, a chuva começou a dar uma trégua e as equipes começaram a ser desmobilizadas. Mas o solo estava muito encharcado e o volume de mortes começou a aumentar em todo o Estado.

“Estávamos preocupados com as equipes, mas tivemos que voltar novamente com o pessoal que já estava cansado, fazer a remobilização e começar de novo a fazer os resgates. Foram momentos muito preocupantes, porque alguns bombeiros tinham acabado de fazer o treinamento, eram iniciantes”, relata.

Cerqueira relata que suas equipes enfrentaram correntezas perigosas para chegar a locais isolados, mas que também contaram com o apoio da população. “Pilotos de motocross iam pelos morros, chegavam em alguns locais que tinham um ponto de radioamador, que mantinha contato com outro ponto, que tinha contato com a base que foi montada aqui, era uma rede de colaboração", acrescenta.

Pousos arriscados

Foram dias de voos difíceis e pousos arriscados. “Um voo extremamente perigoso para a aviação, para os pilotos, para toda a tripulação, mas que precisava ser feito porque, do outro lado, havia pessoas que precisavam do socorro. Nós, literalmente, chegamos no limite do equipamento e no limite de estarmos voando em condições bastante degradadas”, conta o coronel Douglas Caus, comandante da Polícia Militar, na época piloto.

Do alto, todos os pontos geográficos conhecidos já não mais existiam. “As montanhas na região de Pancas, na região de Alto Rio Novo, na região de Baixo Guandu, todas marcadas, com rastro de lama que desceu, árvores caídas. A gente passava e só via telhado de casa alagada. Foi uma transformação da geografia do próprio Estado”, relembra o major Holanda.

Os locais para pouso eram sempre arriscados e preocupantes, em decorrências dos fios de alta tensão, dos locais alagados, das áreas restritas. “Pousar só era fácil no aeroporto de Baixo Guandu, onde foi o nosso ponto base de apoio”, completa o major.

Daniel Madeira Quintela Comandante e piloto do Notaer-ES "Eu vi coisas lá que eu não esqueço até hoje. São 10 anos e parece que foi ontem"

*Participaram da produção desta matéria e do documentário Mikaella Mozer, Farley Sil, Fernando Madeira e Vitor Jubini.

