Violência contra a mulher

'Como ficarão as crianças?', desabafa mãe de jovem morta na frente das filhas

Daniela Beneta relata que as netas, de 3, 4 e 6 anos, viram a mãe, Thieli Beneta Grechi, ser assassinada a tiros; ex-companheiro é suspeito do crime

Daniela Beneta, mãe de mulher morta a tiros em Atílio Vivácqua. (Matheus Martins)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

As filhas Thieli Beneta Grechi, morta a tiros dentro de casa no último sábado (23), viram o momento em que a mãe, de 26 anos, foi assassinada em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a mãe da vítima, Daniela Beneta, relatou que as netas – de três, quatro e seis anos – viram todo o crime. O suspeito ainda não foi preso.

Quando eu cheguei lá no lugar do crime, a menorzinha, de três anos, chegou perto de mim e falou assim: ‘Vó, o meu pai matou a minha mãe’. A mais velha e falou assim: 'Vó, a minha mãe pediu pro meu pai não matar ela e meu pai atirou nela, atirou nas costas dela'. Como ficam agora essas crianças? Como fica o meu coração Daniela Beneta • Mãe da vítima, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

Thieli Grechi foi, morta a tiros em Atílio Vivácqua. (Reprodução/Redes Sociais)

Segundo a mãe de Thieli, cinco meses antes, o homem já tinha tentado matar a vítima, além de ter ameaçado também os familiares. "Eu falei: filha, vamos denunciar ele [...] Tem uns cinco meses atrás, ele tentou matar ela dormindo. Só que eu fui lá e ela não quis denunciar ele", contou a mãe.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o pai de Thieli, Roberto Grechi, contou que a filha estava separada do suspeito há 15 dias, e tinha uma medida protetiva contra o homem. O pai relatou ainda que mora a 300 metros da casa da filha e esteve no local 10 minutos antes do crime. Segundo a família, foi uma das netas de Roberto que chegou contando que a mãe tinha sido morta.

O crime

Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, foi morta a tiros em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (23). No boletim de ocorrência da Polícia Militar a que a reportagem de A Gazeta teve acesso, consta que o ex-companheiro é o principal suspeito de cometer o homicídio.

Informações contidas no boletim de ocorrência apontam que os policiais foram ao local após receberem uma denúncia de feminicídio. Ao chegarem ao bairro, se depararam com o pai da vítima relatando que a filha havia acabado de ser morta a tiros pelo ex-companheiro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a se deslocar para atendimento, mas foi constatado que a mulher já estava sem vida.

A vítima foi enterrada no domingo (24), em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta segunda-feira (25), a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

