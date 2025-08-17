Violência

Vídeo mostra homem agredindo aleatoriamente funcionária na Ufes em Vitória

A Polícia Militar disse que quando abordou o homem, ele teria dito palavras desconexas e também tentado agredir os militares; caso ocorreu no sábado (16), no campus de Goiabeiras

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 12:39

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem de 34 anos agride aleatoriamente uma funcionária da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no campus da instituição em Goiabeiras, Vitória. A situação aconteceu no sábado (16). No vídeo (veja acima), Jhony Silva do Carmo aparece caminhando próximo a um estacionamento, passa por uma mulher e, quando a vítima passa pela frente dele, ele a agride pelas costas, desferindo um soco na cabeça dela.

A Polícia Militar disse que a funcionária agredida pensou que em um primeiro momento, quando o homem se aproximou, ele iria pedir informações. Porém, de forma repentina, Jhony a agrediu. A gravação mostra ainda a mulher tentando desviar dos ataques e usando um objeto que tem em mãos para mantê-lo distante.

Antes de sair do enquadramento da câmera, é possível ver a vítima levantando a mão, demonstrando ser um pedido de ajuda a alguém que estava passando pelo local naquele momento. A PM afirmou que foi acionada e, ao ser abordar Jhony, o suspeito teria disse que apenas olhou para a vítima, depois passou a dizer palavras desconexas aos militares.

Tentou agredir policiais e quis ir até a delegacia

A PM explicou que, ainda durante a abordagem, o homem tentou atingir um dos policiais com um tapa na cabeça, mas foi impedido. A corporação afirmou que sugeriu que a ocorrência fosse resolvida apenas com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), mas Jhony se recusou e optou por ser levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou queJhony foi autuado em flagrante por lesão corporal e resistência à ação policial, e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jhony, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta