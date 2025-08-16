Violência

Vídeo flagra ladrão derrubando mulher ao roubar bolsa em Aracruz

Câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, que caminhava atrás dela, a aborda e puxa a bolsa das mãos da vítima

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:57

Uma mulher foi derrubada no chão durante um assalto no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (15). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, que caminhava atrás dela, a aborda e puxa a bolsa das mãos da vítima. O vídeo também traz o grito dela ao cair.

O caso, segundo moradores locais, aconteceu na Rua Francisco Marim, no bairro Jequitibá. Após o crime, o suspeito encapuzado saí correndo. A mulher, que teve escoriações e se recupera em casa, foi amparada por populares e por outra pessoa que caminhava com ela pela rua.

Procurada, a Polícia Militar informou que não localizou o registro do crime. Já a Polícia Civil afirmou que um familiar da vítima registrou um boletim de roubo na Delegacia Regional de Aracruz. Disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), que trabalhará para que o suspeito seja identificado e responsabilizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta