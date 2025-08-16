Home
>
Polícia
>
Vídeo flagra ladrão derrubando mulher ao roubar bolsa em Aracruz

Vídeo flagra ladrão derrubando mulher ao roubar bolsa em Aracruz

Câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, que caminhava atrás dela, a aborda e puxa a bolsa das mãos da vítima

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:57

Caso aconteceu no bairro Jequitibá, em Aracruz na sexta-feira (15). Polícia Civil informou que investiga o crime

Uma mulher foi derrubada no chão durante um assalto no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (15). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, que caminhava atrás dela, a aborda e puxa a bolsa das mãos da vítima. O vídeo também traz o grito dela ao cair.

Recomendado para você

Câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, que caminhava atrás dela, a aborda e puxa a bolsa das mãos da vítima

Vídeo flagra ladrão derrubando mulher ao roubar bolsa em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como responsável pelo abastecimento de armas do Terceiro Comando Puro (TCP), que age na Grande Vitória

Suspeito de liderar facção é preso usando carro blindado em praia de Vila Velha

Criminosos quebraram a porta de vidro e levaram produtos de perfumaria e até uma bicicleta; nenhum suspeito foi localizado

Câmeras flagram arrombamento e furto em farmácia de Vila Velha

O caso, segundo moradores locais, aconteceu na Rua Francisco Marim, no bairro Jequitibá. Após o crime, o suspeito encapuzado saí correndo. A mulher, que teve escoriações e se recupera em casa, foi amparada por populares e por outra pessoa que caminhava com ela pela rua.

Procurada, a Polícia Militar informou que não localizou o registro do crime. Já a Polícia Civil afirmou que um familiar da vítima registrou um boletim de roubo na Delegacia Regional de Aracruz. Disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), que trabalhará para que o suspeito seja identificado e responsabilizado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais