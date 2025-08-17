Tragédia

Jovem morre em acidente na BR 101 a caminho da casa dos pais em Iconha

Lucas Nicolini, de 22 anos, estava de moto quando se envolveu em um acidente com dois carros; os condutores dos dois automóveis e um passageiro ficaram feridos em estado grave

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:14

Acidente entre moto e dois carros matou um jovem e deixou 3 pessoas gravemete feridas na BR 101 em Iconha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 22 anos morreu em um grave acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e dois carros, no km 379 da BR 101, na localidade de Tocaia, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (16), e deixou gravemente feridos os dois condutores dos automóveis e um passageiro que estava em um deles. Familiares contaram à reportagem de A Gazeta que Lucas Silva Nicolini estava a caminho da casa dos pais quando a tragédia aconteceu. Ele faleceu no local.

A Polícia Militar informou que o acidente envolveu a moto que Lucas estava conduzindo, um Ford Fiesta e um Fiat Palio. Segundo a corporação, não foi possível identificar as causas da colisão devido à gravidade da ocorrência. O condutor do Fiesta foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista e um homem que estavam no Palio também ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para hospitais da região.

Familiares informaram que Lucas trabalhava em uma loja no Centro de Iconha e seguia do trabalho para a casa dos pais, no interior do município. Ele cursava Fisioterapia em uma universidade privada de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada, e o corpo de Lucas foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil explicou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Iconha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta