Adolescente é assassinado a tiros por garupa de moto em Cariacica

Jovem de 22 anos foi atingido na cabeça, no tórax e nos braços e morreu no local; crime aconteceu na madrugada deste domingo (17), no bairro Itaquari

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:29

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros no meio da rua, emo Itaquari, Cariacica, na madrugada deste domingo (17). Ele não teve o nome divulgado e estava no meio da rua quando foi atingido pelos disparos na cabeça, no tórax e nos braços. Segundo a Polícia Militar, uma jovem de 22 anos, que estava com a vítima no momento do crime, contou aos policiais que o atirador estava na garupa de uma moto.

A PM disse que a testemunha contou que dois indivíduos em uma moto circularam na rua onde estava o adolescente. Após passarem pela vítima, eles retornaram, depois o piloto parou o veículo, momento em que o suspeito que estava na garupa efetuou os disparos contra o alvo. Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que familiares relataram que o menor baleado tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e que nenhum suspeito do crime foi detido.

A corporação destacou, em nota, que qualquer detalhe que possa esclarecer o crime podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), "que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, frisou a Polícia Civil.

