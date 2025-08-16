Violência contra mulher

Homem agride mulher aleatoriamente com socos e chutes na Ufes

Ao ser abordado pela Polícia Militar, suspeito ainda tentou dar um tapa na cabeça de um dos policiais; ele foi encaminhado ao presídio após não pagar a fiança

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:11

Campus da Ufes em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 34 anos, identificado como Jhony Silva do Carmo, foi detido após agredir uma funcionária na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, na manhã da última sexta-feira (15). A mulher disse à Polícia Militar que estava andando quando o suspeito se aproximou e lhe deu um soco sem motivo algum.

Conforme a corporação, os militares conversaram com um policial reformado que faz patrulhamento no campus, que informou sobre o caso de violência.

A funcionária relatou à PM que caminhava pelo campus quando foi abordada pelo suspeito. Ela contou que, inicialmente, acreditou que ele iria pedir informações, mas, de forma repentina, o indivíduo desferiu um soco contra seu rosto, em seguida, continuou a agredi-la com socos e chutes.

"Ao ser abordado, o indivíduo afirmou que apenas olhou para a vítima e em seguida proferiu palavras desconexas", informou a Polícia Militar, em nota.

Tentou agredir policiais e quis ir até a delegacia

Segundo a polícia, o homem tentou ainda atingir um dos policiais com um tapa na cabeça, mas foi impedido. Ainda segundo corporação, a PM sugeriu que a ocorrência fosse resolvida apenas com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), mas o homem recusou e preferiu ser levado à delegacia.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu e se recusou a entrar na viatura. “Foi necessário o uso da força física para colocá-lo no compartimento e segurança do veículo”, informou a PM. O homem foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por lesão corporal e resistência à ação policial. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

