Motivo fútil

Briga por dívida de R$ 40 termina com morte e prisão no Sul do ES

Homem disse que reagiu e esfaqueou a vítima após levar dois tapas no rosto; ele foi autuado flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e levado para um presídio

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:55

O Corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Gustavo Ribeiro

Um homem de 60 anos foi assassinado a facadas durante uma briga, na noite deste sábado (16), no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que o suspeito de esfaquear e matar José Nilton Delfino Nascimento fugiu, mas foi localizado pela corporação escondido em uma lavoura de café próximo a uma fazenda no município. Ele contou aos policiais que a discussão foi motivada por uma dívida de R$ 40.

A PM afirmou que testemunhas relataram que José Nilton e o suspeito, que não teve o nome divulgado, estariam embriagados no momento da briga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a equipe confirmou a morte da vítima quando chegou ao local. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Quando foi detido pela PM, o homem contou aos militares que a discussão começou devido a uma dívida de R$ 40, mas não explicou se o débito seria dele com a vítima ou o contrário. Ainda conforme a Polícia Militar, ele afirmou que reagiu e esfaqueou José Nilton após levar dois tapas no rosto. A faca usada no crime foi apreendida.

A Polícia Civil informou que o suspeito, encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e, em seguida, levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

