Nova unidade policial precisa ajudar a conter alta de feminicídios no ES

O desafio maior, obviamente, é preservar vidas. Ao mesmo tempo, é necessário devolver a tranquilidade a quem vive aterrorizada por companheiros ou ex. Homens que, sob as engrenagens do machismo, desumanizam as mulheres ao tratá-las como se fossem suas propriedades.

O aprimoramento e a aplicação das leis e a construção de políticas públicas em defesa da integridade feminina são responsabilidades das quais os governos e a Justiça não podem se eximir. Não é cabível que faltem apoio e proteção a quem está em situação de vulnerabilidade dentro de uma relação. A sociedade também precisa se engajar no combate à violência doméstica. É um flagelo que exige mudança cultural, de repulsa ao machismo. Em briga de marido e mulher, é preciso, sim, meter a colher. E caberá à nova companhia independente de polícia intervir nesses relacionamentos marcados pela brutalidade e covardia masculina. Para que sonhos e planos como o de Gislane e tantas outras não continuem a ser destruídos por um ciclo sem fim de violência em lares capixabas.