Mulher tem casa invadida e acaba esfaqueada pelo ex-marido em São Mateus

Na unidade, horas depois, à tarde, a vítima relatou aos militares que estava com a filha, que não teve a idade informada, quando o ex-marido, de 38 anos, invadiu a residência e a atingiu na região do peito, braço e nas costas, tentando matá-la. O indivíduo fugiu logo depois do crime. Moradores ainda tentaram persegui-lo, mas não conseguiram alcançar o homem. Ele não foi mais visto.