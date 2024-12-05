Mulher tem casa invadida e acaba esfaqueada pelo ex-marido em São Mateus

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após ser atingida com facadas, dentro de casa, no bairro Porto, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (4). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, onde está em quadro estável.
Na unidade, horas depois, à tarde, a vítima relatou aos militares que estava com a filha, que não teve a idade informada, quando o ex-marido, de 38 anos, invadiu a residência e a atingiu na região do peito, braço e nas costas, tentando matá-la. O indivíduo fugiu logo depois do crime. Moradores ainda tentaram persegui-lo, mas não conseguiram alcançar o homem. Ele não foi mais visto.
Conforme o boletim, a mulher disse que o ex-marido ficou preso por cerca de oito meses por crime da Lei Maria da Penha e havia deixado o sistema prisional recentemente.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e também à Secretaria de Estado da Justiça, mas ainda não obteve retorno.