ES não pode deixar passar oportunidades de investimento em energia limpa

Em 2023, de acordo com relatório da BloombergNEF, o Brasil recebeu mais de US$ 25 bilhões em recursos para a transição energética – foi o terceiro país que mais angariou investimentos. E, conforme o mesmo documento, tem potencial de atrair até R$ 1,3 trilhão para investir no fornecimento de energia com baixa emissão de carbono nos próximos 25 anos.