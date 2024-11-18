Fundo bilionário de descarbonização do ES abre opções, mas precisa ser bem direcionado

A ideia, sem dúvida, é das melhores. O governo está usando dinheiro oriundo da exploração de recursos fósseis (o Fundo Soberano é abastecido com parte do dinheiro que o Estado recebe em royalties e participações especiais, já são quase R$ 1,8 bi em caixa) para investir na limpeza da matriz. O ponto, agora, é montar um esqueleto regulatório bem assertivo para a empreitada, que possibilite a chegada dos recursos no que de fato seja transformador nessa indústria que vai crescer muito nos próximos anos: a da energia limpa. O Brasil tem todos os atributos para ajudar o mundo a limpar a sua matriz energética e, dentro do Brasil, o Espírito Santo está bem posicionado. A injeção deste recurso, portanto, passa a ser um diferencial capixaba aqui dentro.