Movimento dispara e Porto de Vitória tem resultado recorde

O lucro líquido da autoridade portuária, no acumulado até setembro, foi de R$ 81,1 milhões Crédito: Fernando Madeira

Entre janeiro e setembro de 2024, o complexo portuário de Vitória, administrado pela Vports, movimentou 6,3 milhões de toneladas, 21% acima do registrado no mesmo período de 2023. Recorde histórico. Só no terceiro trimestre foram movimentadas 2,4 milhões de toneladas.

O lucro líquido da autoridade portuária, no acumulado até setembro, foi de R$ 81,1 milhões. No ano passado, no mesmo intervalo de tempo, o prejuízo tinha ficado em R$ 5 milhões. O resultado positivo se deu por causa de um esforço pelo lado da despesas (queda de 8,8%) e de uma expansão das receitas. O faturamento bruto somou R$ 270,5 milhões nos nove primeiros meses de 2024, evolução de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para o CEO da Vports, Gustavo Serrão, os resultados reforçam o compromisso da companhia em contribuir para o desenvolvimento econômico da região, com aumento de investimentos e de sua capacidade operacional. “Esses resultados trazem divisas e desenvolvimento para o Brasil e, principalmente, para o Espírito Santo”.