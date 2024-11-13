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Movimento dispara e Porto de Vitória tem resultado recorde

Apesar do aumento considerável do movimento, o Porto de Vitória segue sendo cobrado pelo setor produtivo por um avanço na capacidade de entrega

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 15:59

Públicado em 

13 nov 2024 às 15:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Após a tripulação do navio Robert Maersk testar positivo para Covid-19 e cumprir a quarentena, eles deixam o Porto de Vitória
O lucro líquido da autoridade portuária, no acumulado até setembro, foi de R$ 81,1 milhões Crédito: Fernando Madeira
Entre janeiro e setembro de 2024, o complexo portuário de Vitória, administrado pela Vports, movimentou 6,3 milhões de toneladas, 21% acima do registrado no mesmo período de 2023. Recorde histórico. Só no terceiro trimestre foram movimentadas 2,4 milhões de toneladas.
O lucro líquido da autoridade portuária, no acumulado até setembro, foi de R$ 81,1 milhões. No ano passado, no mesmo intervalo de tempo, o prejuízo tinha ficado em R$ 5 milhões. O resultado positivo se deu por causa de um esforço pelo lado da despesas (queda de 8,8%) e de uma expansão das receitas. O faturamento bruto somou R$ 270,5 milhões nos nove primeiros meses de 2024, evolução de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para o CEO da Vports, Gustavo Serrão, os resultados reforçam o compromisso da companhia em contribuir para o desenvolvimento econômico da região, com aumento de investimentos e de sua capacidade operacional. “Esses resultados trazem divisas e desenvolvimento para o Brasil e, principalmente, para o Espírito Santo”.
Apesar do aumento considerável do movimento, o Porto de Vitória segue sendo cobrado pelo setor produtivo por um avanço na capacidade de entrega.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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