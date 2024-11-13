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Prevenção

Gigante na produção de aves e ovos, ES vai renovar emergência por gripe aviária

Em 2024, a produção diária média, no Espírito Santo, ficará em 17,5 milhões de ovos de galinha e codorna. Santa Maria de Jetibá é o município que mais produz no Brasil

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 06:52

Públicado em 

13 nov 2024 às 06:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

30/05/2018 - ES - Santa Maria de Jetibá - Galinhas sem ração em granja de Santa Maria de Jetibá. Devido a greve dos caminhoneiros, muitas galinhas morrem de fome por falta de ração
Galinhas em granja de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
O Espírito Santo vai ampliar em mais seis meses o decreto de emergência zoossanitária para combater a gripe aviária. A decisão foi tomada, nesta terça-feira (12), pelo Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, que conta com as participações de Secretaria de Estado da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal), Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente), Defesa Civil, Ministério da Agricultura e Associação de Avicultores do Espírito Santo. A decisão será publicada nos próximos dias e vai vigorar até maio do ano que vem. O Estado está sob atenção desde julho de 2023, quando os primeiros casos foram identificados.
"Não temos nada em animais domésticos e nem em grandes criações. O que temos são pouquíssimos casos em animais silvestres, portanto, são pequenos os riscos. A questão é que teremos, agora em dezembro, um ciclo migratório e outro, em fevereiro e março, vamos manter a situação de emergência para que Idaf e Ministério da Agricultura estejam em melhores condições para agir em caso de necessidade. Uma situação de emergência facilita, por exemplo, aquisições de produtos e contratações. O governo federal, no final de outubro, também fez a prorrogação", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.
O Espírito Santo é uma potência nacional na produção de ovos e aves para corte, portanto, não pode dar brecha para uma doença que tem alta letalidade e pode dizimar criações. "Santa Maria de Jetibá é o município que mais produz ovos no Brasil, deveremos ter, no Estado, em 2024, uma expansão de 10% na produção. Serão 17,5 milhões de ovos por dia, de galinha e codorna, em todo o Espírito Santo. São abatidas 250 mil aves por dia, na média. A avicultura vai produzir R$ 3,5 bilhões agora em 2024 e emprega 25 mil pessoas, não é pouca coisa, portanto, todo cuidado é pouco".
A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves de estimação, selvagens e produtoras de alimentos: galinhas, patos, perus e codornas. O controle é feito com a eliminação de animais doentes e em áreas de risco. A doença dificilmente afeta humanos e não passa de pessoa para pessoa, a transmissão acontece apenas pelo contato com aves contaminadas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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