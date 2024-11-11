Economia

Findes cria plataforma para conectar indústria do ES com pacote de R$ 300 bi

Idealizado pelo Observatório da Indústria, painel tem o objetivo de identificar oportunidades no Estado que tenha conexão com a política industrial do Brasil

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 16:33

Abdo Filho

Colunista

Obra em adutora da Cesan: empresa quer reduzir perda nos processos de distribuição de água, além de combater fraudes e reduzir vazamentos nas redes
Obra em adutora da Cesan: empresa quer reduzir perda nos processos de distribuição de água, além de combater fraudes e reduzir vazamentos nas redes Crédito: Cesan
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lançou uma plataforma para conectar a indústria capixaba com a nova política industrial brasileira, a Nova Indústria Brasil (NIB), lançada em janeiro pelo governo federal. Para que o projeto decole, serão injetados, via financiamentos das mais diversas origens, R$ 300 bilhões no setor até 2026. O painel idealizado pelo Observatório da Indústria visa conectar as ações que estão se desenrolando aqui no Estado com o dinheiro prometido por Brasília.
“Fizemos um esforço técnico de sistematizar as informações da NIB em um painel dinâmico e intuitivo, que busca facilitar o acesso dos industriais às informações e iniciativas do governo federal em cada uma das seis missões”, explicou a economista-chefe da Findes, Marília Silva, responsável pelo Observatório da Indústria.
Objetivos principais da política industrial:
  1. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética;
  2. Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde;
  3. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e bem-estar nas cidades;
  4. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade;
  5. Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para futuras gerações;
  6. Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais.
O presidente da Findes, Paulo Baraona, sublinhou a janela de oportunidades que está se abrindo. "Com a NIB temos a oportunidade de redesenhar e fortalecer as bases da economia industrial. Fazer política de desenvolvimento industrial é o que vai ajudar o país a crescer, se fortalecer e gerar oportunidades, não só para a indústria, mas todos os setores econômicos”.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Findes governo federal
