Os produtos do ES que vão sofrer caso Trump suba as tarifas de importação nos EUA

A coisa começa a mudar de figura quando o assunto é celulose e, principalmente, aço e petróleo. Os Estados Unidos são os maiores produtores de celulose do mundo, mas também são grandes consumidores, portanto, dependem muito da celulose produzida no Brasil, o maior exportador do planeta. Foram enviados, em 2024, US$ 451,2 milhões (R$ 2,5 bi) em celulose para os EUA, trata-se do segundo produto mais relevante da pauta capixaba.

Aço e petróleo, setores com lobby poderoso nos EUA, são os que mais preocupam. O aço, que foi tarifado em 2018, e seus derivados são os produtos mais exportados pelo Estado: US$ 970,5 milhões (R$ 5,53 bilhões) em 2024. As siderúrgicas norte-americanas têm capacidade ociosa, portanto, são um prato cheio para a política protecionista defendida por Trump. Aliás, esta é a principal diferença em relação ao óleo e gás natural, setor da indústria norte-americana que cresceu muito nos últimos 20 anos e, hoje, é líder mundial, com grandes clientes no mundo todo, portanto, não tão dependente da proteção do Estado. Este ano, saíram, do Espírito Santo para os Estados Unidos, US$ 21,3 milhões (R$ 121,4 milhões) em petróleo.