Redução de ICMS vai irrigar cadeia capixaba de café com alguns milhões de reais

Importante lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de conilon do mundo e o Espírito Santo é responsável por cerca de 70% da colheita. Mais de 50 mil propriedades capixabas trabalham com a espécie, empregando quase 300 mil pessoas. Na safra deste ano foram colhidas 13 milhões de sacas. Trata-se do principal produto do agro no Espírito Santo.

Além da manter o dinheiro circulando em função da cadeia, a redução da alíquota vai coibir a sonegação fiscal dentro do Espírito Santo. Em Minas Gerais e Bahia, o ICMS já é de 7% para comercialização com estados do Nordeste. De olho no imposto mais baixo, sonegadores do Estado mandam para Minas e Bahia, de maneira falsa, café produzido no Espírito Santo e que será comercializado com o Nordeste.