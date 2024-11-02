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Mercado imobiliário

Centro comercial vai abrir as portas na Serra

Pátio Reserva será inaugurado em dezembro. O empreendimento fica em Morada de Laranjeiras e está de olho na forte expansão vivida pelo eixo Laranjeiras/Manguinhos

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 03:50

Públicado em 

02 nov 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Centro comercial Pátio Reserva, em Morada de Laranjeiras
Centro comercial Pátio Reserva, em Morada de Laranjeiras Crédito: Divulgação/Marsanto
A Marsanto Imóveis inaugura, agora em dezembro, um centro comercial em Morada de Laranjeiras, Serra. Uma das regiões que mais cresce e com uma das maiores valorizações de metro quadrado da cidade. O Pátio Reserva é um shopping de bairro, com 2,3 mil m² de área bruta locável e 180 vagas de garagem. Um investimento de R$ 12 milhões (não estão contabilizados os aportes que estão sendo feitos pelos lojistas).
"É uma região que está crescendo muito na Serra e com empreendimentos de valor agregado bem interessante, lembra muito Jardim Camburi. A demanda por serviços e comércio de qualidade é alta, portanto, fizemos o investimento. O mercado imobiliário do eixo Laranjeiras/Manguinhos está crescendo com muita força, com condomínios de casas, loteamentos e prédios de alto padrão, diferente do histórico observado na Serra", analisa Diogo Martins, diretor da Marsanto

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Mais de 60% da área bruta locável já está contratada - são 23 lojas que têm entre 30 m² e 340 m². O maior espaço vai abrigar uma churrascaria. O mall também terá, entre outras operações, mercado, padaria e farmácia. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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