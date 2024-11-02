Centro comercial vai abrir as portas na Serra

Centro comercial Pátio Reserva, em Morada de Laranjeiras Crédito: Divulgação/Marsanto

A Marsanto Imóveis inaugura, agora em dezembro, um centro comercial em Morada de Laranjeiras, Serra. Uma das regiões que mais cresce e com uma das maiores valorizações de metro quadrado da cidade. O Pátio Reserva é um shopping de bairro, com 2,3 mil m² de área bruta locável e 180 vagas de garagem. Um investimento de R$ 12 milhões (não estão contabilizados os aportes que estão sendo feitos pelos lojistas).

"É uma região que está crescendo muito na Serra e com empreendimentos de valor agregado bem interessante, lembra muito Jardim Camburi. A demanda por serviços e comércio de qualidade é alta, portanto, fizemos o investimento. O mercado imobiliário do eixo Laranjeiras/Manguinhos está crescendo com muita força, com condomínios de casas, loteamentos e prédios de alto padrão, diferente do histórico observado na Serra", analisa Diogo Martins, diretor da Marsanto