Azul vai voltar a fazer voos para Linhares

A Azul vai retomar os voos pelo Aeroporto de Linhares. Depois de uma negociação junto ao governo do Estado, que aprovou recentemente um incentivo de ICMS, a companhia confirmou a decisão na manhã desta quinta-feira (31). A retomada se dará menos de um mês depois do anúncio do fim da linha até Belo Horizonte
. A volta se dará em dezembro.
Os voos serão nas segundas, quartas e sextas- feiras, sempre para o Aeroporto de Confins, saindo de Belo Horizonte às 12h e com chegada às 13h50 em Linhares. Já o retorno acontecerá às 14h15, com pouso na capital mineira às 16h05. Os voos serão operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove pessoas.
"Nos anima, a região Norte do Espírito Santo tem um potencial enorme, com muitas empresas, indústrias e a manutenção desse voo traz mais desenvolvimento para o Estado. Importante frisar que o morador de Linhares pode ir de sua cidade para diversos outros destinos sem precisar ir a Vitória", disse o governador Renato Casagrande.