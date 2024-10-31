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Norte do ES

Azul vai voltar a fazer voos para Linhares

Volta das operações ocorre após negociações com governo do ES; empresa aérea havia anunciado fim das operações no aeroporto da cidade no Norte capixaba para início de novembro

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 09:56

Públicado em 

31 out 2024 às 09:56
Abdo Filho

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Abdo Filho

A Azul vai retomar os voos pelo Aeroporto de Linhares. Depois de uma negociação junto ao governo do Estado, que aprovou recentemente um incentivo de ICMS, a companhia confirmou a decisão na manhã desta quinta-feira (31). A retomada se dará menos de um mês depois do anúncio do fim da linha até Belo Horizonte. A volta se dará em dezembro.
Os voos serão nas segundas, quartas e sextas- feiras, sempre para o Aeroporto de Confins, saindo de Belo Horizonte às 12h e com chegada às 13h50 em Linhares. Já o retorno acontecerá às 14h15, com pouso na capital mineira às 16h05. Os voos serão operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove pessoas.
"Nos anima, a região Norte do Espírito Santo tem um potencial enorme, com muitas empresas, indústrias e a manutenção desse voo traz mais desenvolvimento para o Estado. Importante frisar que o morador de Linhares pode ir de sua cidade para diversos outros destinos sem precisar ir a Vitória", disse o governador Renato Casagrande.
Azul vai voltar a fazer voos para Linhares

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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