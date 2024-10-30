As maiores empresas do Espírito Santo. Confira a lista

- Petrobras: 32,3 bi (-24,8% em relação a 2022)
- Comexport Trading: 16,9 bi (+81,2%)
- Vale: 14,2 bi (+0,28%)
- ArcelorMittal: 13,2 bi (-21%)
- Sertrading: 10 bi (+12,5%)
- Samarco: 7,5 bi (-6,83%)
- Banestes: 5,7 bi (+7,59%)
- Fertilizantes Heringer: 5,3 bi (-5,98%)
- EDP Espírito Santo: 5,1 bi (+3,63%)
- Columbia Trading: 3,5 bi (-37,9%)
- Vix Logística: 3,4 bi (+31,9%)
- Timbro Trading: 3,3 bi (+70,4%)
- Kurumá Veículos: 2,4 bi (+0,7%)
- Extrabom Supermercados: 2,2 bi (+14,3%)
- Frisa: 2 bi (-11,8%)
- Unimed Vitória: 1,9 bi (+17,7%)
- ES Gás: 1,9 bi (-5,1%)
- Braspress: 1,8 bi (+12,6%)
- Nater Coop: 1,76 bi (+24,7%)
- Tristão Trading: 1,69 bi (-28,5%)
- Cooabriel: 1,69 bi (-2,2%)
- Unicafé: 1,63 bi (-7,3%)
- Casa do Adubo: 1,4 bi (-19,28%)
- Sicoob Conexão: 1,35 bi (+101,2%)
- Cesan: 1,1 bi (+11,71%)
- Volare: 1,1 bi (+36,8%)
- Povoação Energia: 1 bi (+217%)
- Sicoob Central ES:1 bi (+46,2%)
- Brametal: 943 milhões (+7,6%)
- Superia Trading Solutions: 924,6 milhões (-29,5%)
- Sicoob Sul-Serrano: 820,4 milhões (+52,1%)
- Vitória Diesel: 808,3 milhões (+23,4%)
- Móveis Simonetti: 758,4 milhões (+8,4%)
- Unilider: 748,1 milhões (+15,5%)
- Nicafé: 737 milhões (+5%)
- Hospital Evangélico de Vila Velha: 715 milhões (+18%)
- Cedisa: 680,1 milhões (-12,5%)
- Tevisa: 676,8 milhões (+101,7%)
- Sicoob Sul: 670,8 milhões (+44,9%)
- Linhares Geração: 619,2 milhões (+38%)
- Perfilados Rio Doce: 606,1 milhões (-8,6%)
- São Bernardo Samp: 598,2 milhões (+8,5%)
- Nibrasco: 576,6 milhões (-29,7%)
- Medsênior: 562 milhões (+82%)
- Sicoob Coopermais: 561 milhões (+54,59%)
- Vitória Motors Chrysler: 560,4 milhões (+117,5%)
- Wine: 516,3 milhões (+2,17%)
- Extrafruti: 511,3 milhões (+71,2%)
- Águia Branca: 487,4% (+28,9%)
- Savixx: 485,5 milhões (+9,4%)
- Sicoob ES: 4,3 bi // 4,39 bi (de receita operacional bruta)
- RDG Aços do Brasil: 2,9 bi // 1,1 bi (de receita operacional bruta)
- Banestes: 2,2 bi // 5,8 bi (de receita operacional bruta)
- Águia Branca: 2,1 bi // 13,6 bi (de receita operacional bruta)
- Comexport: 1,7 bi // 20,3 bi (de receita operacional bruta)
- Tristão: 598,9 milhões // 1,69 bi (de receita operacional bruta)
- Buaiz: 544,8 milhões // 542,7 milhões (de receita operacional bruta)
- Sertrading: 404,4 milhões // 11,8 bi (de receita operacional bruta)
- Fibrasa: 397,6 milhões // 588,6 milhões (de receita operacional bruta)
- Santa Maria (energia): 348,3 milhões // 514,2 milhões (de receita operacional bruta)