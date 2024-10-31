Com chuva, governo do ES já enxerga suspensão de alerta para falta de água

O governador Renato Casagrande disse que é preciso aguardar mais alguns dias, mas que a situação de fato melhorou. "O mês de outubro foi de alívio, com bons níveis de chuva em quase todo o Estado. Rios e reservatórios recuperaram parte de seus níveis adequados. Vamos aguardar mais alguns dias, talvez uma semana, observar a precipitação, para, aí sim, conseguirmos rever a resolução de alerta com mais tranquilidade". Pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos sete dias serão de chuvas e temperaturas amenas em todo o Estado.