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Fim da estiagem

Com chuva, governo do ES já enxerga suspensão de alerta para falta de água

Outubro foi bastante chuvoso e deu um bom refresco para rios e reservatórios do Espírito Santo. Governo irá aguardar mais alguns dias para tomar decisão

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 03:50

Públicado em 

31 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria
Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria Crédito: Ricardo Medeiros
O mês de outubro foi chuvoso no Espírito Santo e aliviou consideravelmente o estresse hídrico vivido pelo Estado até o começo do mês, após um inverno de pouquíssima chuva. A situação ainda está longe de ser confortável, principalmente no extremo Norte, destacadamente em São Mateus e Conceição da Barra, mas já permite vislumbrar a possibilidade de suspensão do decreto de alerta para falta de água em todo o território capixaba, publicado pelo governo capixaba em 18 de setembro de 2024, no auge da seca.
O governador Renato Casagrande disse que é preciso aguardar mais alguns dias, mas que a situação de fato melhorou. "O mês de outubro foi de alívio, com bons níveis de chuva em quase todo o Estado. Rios e reservatórios recuperaram parte de seus níveis adequados. Vamos aguardar mais alguns dias, talvez uma semana, observar a precipitação, para, aí sim, conseguirmos rever a resolução de alerta com mais tranquilidade". Pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos sete dias serão de chuvas e temperaturas amenas em todo o Estado.
O decreto hoje em vigor estabelece 20% de redução de volume para a agricultura, 25% para indústria e agroindústria e 35% para os demais usos que não sejam irrigação e indústria. Não está neste pacote o consumo da população em geral. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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