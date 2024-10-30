Inmet emite dois novos alertas para o Espírito Santo; veja as cidades

O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (30). O primeiro, de perigo potencial para acumulados de chuva, é válido até às 10h de quinta-feira (31) e abrange 67 municípios capixabas.
Conforme o alerta, durante o período de vigência do aviso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O instituto destacou que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Confira a lista das cidades:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Já o segundo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para o mesmo período, compreende os seguintes municípios: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Nessas regiões, há a possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Instruções do Inmet
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda