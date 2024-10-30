Inmet emite dois novos alertas para o Espírito Santo; veja as cidades

Conforme o alerta, durante o período de vigência do aviso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O instituto destacou que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Já o segundo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para o mesmo período, compreende os seguintes municípios: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Nessas regiões, há a possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h.