Cinco cidades do ES tiveram mais de 100 mm de chuva em um dia; veja lista

Rua de escola foi tomada por água em Vila Velha; cidade teve 107 mm de chuva em 24h Crédito: Archimedis Patrício

Em um dia, cinco cidades do Espírito Santo , três delas na Grande Vitória , registraram um volume de chuva superior a 100 mm. Um boletim extraordinário emitido às 6h desta quarta-feira (30) pela Defesa Civil do Estado informa que Anchieta foi o município com maior volume de chuva em 24 horas: foram registrados 146 mm no município durante o período. Os outros municípios dessa lista onde mais choveu são Guarapari, Cariacica e Vila Velha, na Região Metropolitana, e Alfredo Chaves, na Região Serrana capixaba.

A chuva forte é prevista por institutos de meteorologia desde o início da semana, sendo inclusive o principal motivo para a divulgação de alertas meteorológicos. O volume de chuva em um curto intervalo de tempo, no entanto, surpreendeu principalmente os moradores da Grande Vitória, gerando alguns transtornos.

Veja 15 cidades onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas:

Anchieta: 146 mm

Guarapari: 132 mm

Cariacica: 110.03 mm

Vila Velha: 107.8 mm

Alfredo Chaves: 102.4 mm

Piúma: 73.8 mm

Vitória: 72.01 mm

Rio Novo do Sul: 71.8 mm

Mimoso do Sul: 48.8 mm

Cachoeiro de Itapemirim: 44.6 mm

Serra: 41.9 mm

Santa Maria de Jetibá: 35.95 mm

Ibitirama: 34.6 mm

Domingos Martins: 34.13 mm

Mantenópolis: 32.63 mm



Ainda conforme o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, há risco alto para deslizamentos em Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves, Vila Velha e Cariacica. O risco de deslizamentos é classificado como moderado em Rio Novo do Sul e Vitória.