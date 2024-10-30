Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória; confira as imagens

Chuva no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

A chuva forte que cai no Espírito Santo desde o início da noite de terça-feira (29) tem causado transtornos para os moradores. Na Grande Vitória , em alguns pontos, há alagamentos, o que compromete o fluxo de veículos e até a chegada de alunos às escolas na manhã desta quarta-feira (30). Desde o início da semana, institutos de meteorologia têm alertado para a chance de chuva acompanhada de ventos fortes.

acumulado de chuva em Vitória ultrapassou a média histórica de chuva em outubro . Foram 139,9 mm de chuva até terça-feira (29). A média do mês de outubro é de 123,9 mm. As informações são da Climatempo e foram passadas antes do temporal que começou na noite de terça-feira. A empresa alertou para o risco de alagamentos.

Vitória

Quem passa pela Avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, encontra alagamento em uma das pistas. Não há interdição na via, mas fotos tiradas do local na manhã desta quarta-feira (30) mostram que há muita água no asfalto.

Chuva forte causa alagamento na Avenida Cezar Hilal, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que equipes da Central de Serviços estão fazendo a desobstrução com o caminhão sugador em pontos alagados e estão reforçando a limpeza dos bueiros. A Avenida Cézar Hilal é um dos pontos da cidade que recebe o serviço.

Vila Velha

Em Vila Velha também há trechos alagados. Vídeos e fotos enviados por leitores de A Gazeta mostram que a água tomou conta de alguns bairros do município, como Ilha dos Ayres, Santa Inês e Cobilândia. Em alguns pontos, os pedestres precisam passar no meio da rua, uma vez que as calçadas estão com muita água.

Chuva causa alagamento em Vila Velha Crédito: Flávio da Purificação

Na Rua Ipê, em Ilha dos Ayres, estudantes tiveram dificuldade para chegar à Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Irmã Feliciana Garcia. A rua em frente à escola foi tomada pela água da chuva. Até mesmo os carros tiveram dificuldade de entrar na rua.

Moradores contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que os alagamentos são frequentes na região de Ilha dos Ayres. Sempre que chove, segundo eles, as ruas ficam tomadas pela água. Ruas de maior circulação e becos acabam ficando interditados, impedindo a passagens de pedestres, ciclistas e até carros.

"A macrodrenagem não está resolvendo. Essa é minha indignação como morador e como pai. Tem aluno que não está conseguindo chegar na escola", disse Janilton, que é pai de um aluno da escola.

Rua de escola foi tomada por água em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Até as 7h05, não havia uma definição se os alunos teriam aula nesta quarta (30) na à Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Irmã Feliciana Garcia. Conforme apurado pela TV Gazeta, não houve aula pela manhã, mas as atividades do turno vespertino seguem normalmente.

Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que há alagamentos em Morada da Barra, Barramares, Itapuã, Planalto e Barra do Jucu. A administração municipal disse que há um trabalho de limpeza nas ruas, monitorando os pontos de maior atenção.