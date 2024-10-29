O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (29), válidos até as 10h de quarta-feira (30). Um dos avisos meteorológicos é de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — e abrange 52 cidades nas regiões Central, Noroeste, litoral Norte, Vale do Rio Doce, Sul e, também, na Grande Vitória.
As cidades sob este aviso meteorológico podem registrar chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
Estão sob aviso laranja:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Os municípios capixabas não listados estão sob alerta amarelo, de menor intensidade. Nessas cidades pode haver chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
Espírito Santo recebe novo alerta para chuvas intensas
Dicas do Inmet
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Durante tempestades, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).