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Meteorologia

Espírito Santo recebe novo alerta para chuvas intensas

Além do aviso laranja, de maior grau de severidade, que compreende a maioria do Estado, cidades da região Sul e Caparaó também estão sob aviso de chuvas, mas em menor perigo potencial
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 out 2024 às 15:15

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 15:15

Avisos meteorológicos compreendem todo o território capixaba
Avisos meteorológicos compreendem todo o território capixaba Crédito: Inmet/Reprodução
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (29), válidos até as 10h de quarta-feira (30). Um dos avisos meteorológicos é de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — e abrange 52 cidades nas regiões Central, Noroeste, litoral Norte, Vale do Rio Doce, Sul e, também, na Grande Vitória.
As cidades sob este aviso meteorológico podem registrar chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.
Estão sob aviso laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Conceição do Castelo
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Muniz Freire
  32. Nova Venécia
  33. Pancas
  34. Pedro Canário
  35. Pinheiros
  36. Ponto Belo
  37. Rio Bananal
  38. Santa Leopoldina
  39. Santa Maria de Jetibá
  40. Santa Teresa
  41. São Domingos do Norte
  42. São Gabriel da Palha
  43. São Mateus
  44. São Roque do Canaã
  45. Serra
  46. Sooretama
  47. Venda Nova do Imigrante
  48. Viana
  49. Vila Pavão
  50. Vila Valério
  51. Vila Velha
  52. Vitória
Os municípios capixabas não listados estão sob alerta amarelo, de menor intensidade. Nessas cidades pode haver chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
Espírito Santo recebe novo alerta para chuvas intensas

Dicas do Inmet

  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Durante tempestades, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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