Parte de casa desaba durante forte chuva em Vitória

Situação do imóvel que desabou parcialmente em Vitória Crédito: Fabrício Christ

Parte de uma casa no bairro Santa Clara, próximo ao Centro de Vitória , desabou entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (30), período em que a Grande Vitória registrou um grande volume de chuva. O imóvel pertence a Luciano Pereira de Melo, de 50 anos, que mora no local há mais de 30 anos. Ele contou que havia acordado e estava na cozinha quando ouviu o desmoronamento. Ele não se feriu, mas a casa foi interditada pela Defesa Civil da Capital.

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Luciano contou que está desempregado há cinco anos e sobrevive de alguns bicos que faz. Há três anos, um buraco apareceu na casa. Há cerca de quatro meses, a Defesa Civil teria ido ao local e interditado a casa ao lado. A residência em que ele mora estava com rachaduras antes do desabamento.

O dono do imóvel ao lado dos escombros após desabamento parcial de imóvel Crédito: Fabrício Christ

"Estava ventando muito e chovendo, Ouvi o estalo. Quando olhei, vi que uma parede estava caída e depois caiu o resto. Já tem um mês que estou procurando casa, mas está difícil. O aluguel em Vitória não é barato", contou.