Em expansão, Fibrasa faz investimento de R$ 140 milhões nas suas fábricas

"Fizemos um importante aporte nas duas plantas, visando uma estratégia de longo prazo. O mercado está mudando de maneira muito rápida, nosso foco é atender a uma demanda crescente por embalagens plásticas para baldes industriais (tintas e derivados) e alimentos (potes, copos, garrafas, tampas e etc). A Fibrasa passa a ser a maior empresa de embalagens termoformadas do Brasil e a segunda maior fabricante de baldes industriais", disse Sérgio Souza Rogério de Castro, CEO da Fibrasa. "A capacidade aumentou bastante, vamos ocupá-la aos poucos".