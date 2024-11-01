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Indústria

Em expansão, Fibrasa faz investimento de R$ 140 milhões nas suas fábricas

A capixaba Fibrasa é uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil. Aporte foi feito nas unidades da Serra e Abreu e Lima, em Pernambuco

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 03:50

Públicado em 

01 nov 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da Fibrasa, no Civit, Serra
Fábrica da Fibrasa, no Civit, Serra Crédito: Divulgação/ Fibrasa
A capixaba Fibrasa, uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil, está para concluir um investimento de R$ 140 milhões nas suas duas fábricas: Serra e Abreu e Lima (PE). O grupo, um dos maiores do Espírito Santo, verá a sua capacidade instalada ser ampliada em 50%, de 20 mil toneladas de embalagens por ano para 30 mil toneladas/ano. A expectativa é de que o faturamento avance 30% até o final de 2026, chegando aos R$ 850 milhões.
A fábrica da Serra, com 53 anos de operação, recebeu a maior parte dos recursos, cerca de R$ 90 milhões. Toda a infraestrutura, administrativa e de produção, foi modernizada. Um galpão de 15 mil m² foi construído do zero para receber as novas máquinas. O espaço, que será inaugurado no próximo dia 25, vai receber o nome de Sérgio Rogério de Castro, fundador da Fibrasa, que morreu em outubro do ano passado.
"Fizemos um importante aporte nas duas plantas, visando uma estratégia de longo prazo. O mercado está mudando de maneira muito rápida, nosso foco é atender a uma demanda crescente por embalagens plásticas para baldes industriais (tintas e derivados) e alimentos (potes, copos, garrafas, tampas e etc). A Fibrasa passa a ser a maior empresa de embalagens termoformadas do Brasil e a segunda maior fabricante de baldes industriais", disse Sérgio Souza Rogério de Castro, CEO da Fibrasa. "A capacidade aumentou bastante, vamos ocupá-la aos poucos".
Com a ampliação, a Fibrasa passa a ter 1 mil funcionários, 500 na Serra e 500 em Abreu e Lima. Mais de 150 vagas foram abertas aqui no Estado por causa da expansão. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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