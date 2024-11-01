Em expansão, Fibrasa faz investimento de R$ 140 milhões nas suas fábricas

A capixaba Fibrasa, uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil, está para concluir um investimento de R$ 140 milhões nas suas duas fábricas: Serra e Abreu e Lima (PE). O grupo, um dos maiores do Espírito Santo,
verá a sua capacidade instalada ser ampliada em 50%, de 20 mil toneladas de embalagens por ano para 30 mil toneladas/ano. A expectativa é de que o faturamento avance 30% até o final de 2026, chegando aos R$ 850 milhões.
"Fizemos um importante aporte nas duas plantas, visando uma estratégia de longo prazo. O mercado está mudando de maneira muito rápida, nosso foco é atender a uma demanda crescente por embalagens plásticas para baldes industriais (tintas e derivados) e alimentos (potes, copos, garrafas, tampas e etc). A Fibrasa passa a ser a maior empresa de embalagens termoformadas do Brasil e a segunda maior fabricante de baldes industriais", disse Sérgio Souza Rogério de Castro, CEO da Fibrasa. "A capacidade aumentou bastante, vamos ocupá-la aos poucos".
Com a ampliação, a Fibrasa passa a ter 1 mil funcionários, 500 na Serra e 500 em Abreu e Lima. Mais de 150 vagas foram abertas aqui no Estado por causa da expansão.