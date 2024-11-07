Casagrande quer investir R$ 12 bi em seus dois últimos anos de governo

“Já temos recursos garantidos para isso, o grande desafio é viabilizar, é colocar os projetos para andar, afinal, trata-se de um volume enorme de recursos e, consequentemente, de obras. Vamos fechar 2024 com R$ 4 bilhões investidos com recursos do caixa estadual e mais R$ 1 bi da Cesan”, explicou o governador.
Cabe destacar que os aportes em volume recorde se darão em um momento crucial da história política do Estado. Casagrande não pode mais ser candidato e terá a missão de fazer a transição
depois de 24 anos dele (2011 a 2014 e 2019 a 2026) e do ex-governador Paulo Hartung (2003 a 2010 e 2015 a 2018), em sequência, no comando do Palácio Anchieta (Hartung já disse em algumas oportunidades que não pretende mais ser governador do ES).
Se tudo caminhar como o governador quer (a burocracia estatal não é brincadeira...), muita coisa vai sair do papel e, como consequência, Casagrande e seus aliados terão um baita trunfo para 2026.