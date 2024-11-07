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Casagrande quer investir R$ 12 bi em seus dois últimos anos de governo

Fazem parte da conta os recursos do governo estadual e os da Cesan. O governador pretende acelerar o passo atual, já que o Estado vem investindo R$ 4 bi por ano

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 16:33

Públicado em 

07 nov 2024 às 16:33
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande sobrevoa nesta quinta-feira (12) área de queimadas em Guarapari
Governador Renato Casagrande sobrevoa o município de Guarapari Crédito: Rodrigo Zaca | Governo do ES
O governador Renato Casagrande deu uma missão à sua equipe: investir R$ 12 bilhões nos seus dois últimos anos de governo - R$ 6 bi em 2025 e R$ 6 bi em 2026. Fazem parte da conta os recursos do governo estadual e os da Cesan (a estatal do saneamento vem mantendo o ritmo de R$ 1 bi por ano). Trata-se, observando apenas para o caixa do governo estadual, de uma aceleração de 25% em relação ao que está posto hoje.
“Já temos recursos garantidos para isso, o grande desafio é viabilizar, é colocar os projetos para andar, afinal, trata-se de um volume enorme de recursos e, consequentemente, de obras. Vamos fechar 2024 com R$ 4 bilhões investidos com recursos do caixa estadual e mais R$ 1 bi da Cesan”, explicou o governador.
Cabe destacar que os aportes em volume recorde se darão em um momento crucial da história política do Estado. Casagrande não pode mais ser candidato e terá a missão de fazer a transição depois de 24 anos dele (2011 a 2014 e 2019 a 2026) e do ex-governador Paulo Hartung (2003 a 2010 e 2015 a 2018), em sequência, no comando do Palácio Anchieta (Hartung já disse em algumas oportunidades que não pretende mais ser governador do ES).
Se tudo caminhar como o governador quer (a burocracia estatal não é brincadeira...), muita coisa vai sair do papel e, como consequência, Casagrande e seus aliados terão um baita trunfo para 2026.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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