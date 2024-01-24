Gripe aviária: estado de emergência é prorrogado por seis meses no ES

O Governo do Espírito Santo prorrogou o Estado de Emergência Zoossanitária para combate à gripe aviária, que acabaria no dia 27 de janeiro de 2024, por mais seis meses. A decisão de prorrogar o decreto foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (24). O primeiro decreto foi publicado em julho de 2023 após o Espírito Santo detectar que aves haviam sido infectadas pelo vírus H5N1 da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade.
A declaração de um estado de emergência, como é o caso, procura agilizar as ações de combate à doença. O texto publicado pelo governo estadual foi estabelecido tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos e danos à agropecuária e à saúde pública. As medidas, de acordo com o governo, visam proteger o coletivo, garantindo respeito aos direitos das pessoas, dos animais e do meio ambiente.