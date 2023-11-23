ES permite acesso a ilhas após quase 2 meses sem focos de gripe aviária

O governo do Estado publicou um decreto, nesta quinta-feira (23), permitindo o acesso do público a ilhas da costa do Espírito Santo, após quase dois meses sem registrar focos de influenza aviária. A visitação estava proibida desde junho deste ano, após as primeiras notificações em espécies silvestres que frequentam o litoral capixaba.
Os responsáveis pelas ilhas devem fazer o cadastramento de todos os visitantes, para o acompanhamento sanitário e rastreio pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), se for necessário, devido à potencial exposição à influenza. Ainda não está permitido o acesso de animais de estimação domésticos ou silvestres, exceto em situações em que o animal esteja desempenhando o papel de cão-guia de deficientes visuais.
A Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) informou que houve uma queda no número de focos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), bem como de notificações de suspeita. Até o momento, foram registrados 31 focos, sendo 30 em aves silvestres e um em subsistência. O último registro foi no início de outubro.