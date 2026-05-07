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Saiba se ciclone bomba na Argentina afetará o Brasil

Fenômeno se forma na costa argentina e pode provocar ventos fortes no Sul do Brasil nos próximos dias

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 18:47

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 mai 2026 às 18:47
Ciclone bomba começou a se formar entre a Argentina e o Uruguai entre quarta-feira (6) e quinta-feira (7)
Divulgação | Climatempo

O ciclone bomba que começou a se formar na costa da Argentina e do Uruguai entre quarta-feira (6) e quinta-feira (7) não deve atingir o Espírito Santo, segundo a empresa Climatempo. Apesar da intensidade do fenômeno, a previsão é de que ele não tenha influência direta sobre o território brasileiro.


De acordo com a empresa de meteorologia, o ciclone extratropical se desenvolve sobre o oceano, na costa da província de Buenos Aires, na Argentina. O sistema ganhou características de “ciclone bomba” devido à rápida queda da pressão atmosférica em um curto período.


A Climatempo explicou que, mesmo sendo um sistema muito forte, ele não vai avançar sobre estados brasileiros. Os impactos devem ser indiretos e se concentrar principalmente em áreas do Sul do país, com possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes até domingo (10).


Segundo a previsão, essas rajadas podem ocorrer até mesmo sem chuva, fenômeno conhecido como “rajadas secas”. A formação do ciclone acontece junto a uma frente fria que atua entre Argentina, Paraguai, Uruguai e o extremo sul do Brasil.

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