Duas aves de sitio na Serra tiveram resultado positivo para gripe aviária Crédito: Pexels

De acordo com a Seag, as aves presentes na propriedade, entre galinhas, patos, gansos e marrecos, tiveram de passar por um processo de eutanásia. Após o procedimento, foi realizada a desinfecção das instalações por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

A secretaria informa que equipes Idaf também estão fazendo uma vigilância clínica nas áreas do entorno da propriedade na Serra. E afirma que novas medidas poderão ser adotadas, caso outros focos de gripe aviária sejam descobertos na região.

Em relação ao caso na propriedade da Serra, o Mapa, por sua vez, disse que foi notificado sobre a existência de aves domésticas apresentando sinais clínicos em um quintal multiespécies. "Foi relatado que três patos jovens morreram no dia anterior e havia outras aves apresentando sinais clínicos”, informa a nota do ministério.

Your browser does not support the audio element. Gripe aviária: qual destino de aves de propriedade com dois casos da doença?

De acordo com o Mapa, as aves sintomáticas foram testadas, e duas tiveram resultado positivo para H5N1, sendo um pato e um ganso.

Ainda segundo o ministério, a propriedade em que a doença foi confirmada é um sítio, e os animais eram utilizados para subsistência, isto é, não eram comercializados. Uma investigação epidemiológica da área está sendo realizada, uma vez que no local ficavam diferentes espécies de aves, como marrecos e galinhas.

A Secretaria de Estado da Agricultura acrescenta que a ocorrência do foco em aves de fundo de quintal não implica mudanças no status brasileiro de “livre da enfermidade” perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), por não haver registro na produção comercial. "O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros, uma vez que não são vetores da doença", destaca a Seag.

Conforme dados disponibilizados em painel do ministério, a Serra já havia registrado, anteriormente, um caso de gripe aviária. A primeira ocorrência havia sido confirmada no final de maio, referente a uma corujinha-do-mato.