Sesa investiga morte por febre maculosa de morador de Sooretama

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga a morte de um morador da zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, com suspeita de febre maculosa. O diagnóstico do que causou a morte da vítima deve ser concluído em até 60 dias, informou a Sesa. O paciente, que não teve a identidade revelada, estava internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde teve o óbito confirmado. Não foi informado quando o registro do óbito ocorreu.
Segundo informações da Prefeitura de Sooretama, o morador deu entrada no Pronto Atendimento do município. “Como os sintomas apresentados requerem atenção e tratamento em um hospital, para poder identificar a causa, o médico solicitou a transferência para o Hospital Roberto Silvares, nosso hospital de referência. A causa da morte está sob investigação”, comentou a administração em nota.
Caso seja confirmada a morte por febre maculosa, o município informou que será notificado pela Sesa. E acrescentou que divulga informações de prevenção à doença a partir de agentes de saúde e das mídias da prefeitura pela cidade.
3 mortes e 12 casos confirmados em 2023
Até o momento, segundo a Sesa, o Espírito Santo tem 3 mortes pela doença desde o início do ano. Elas aconteceram em Colatina e Barra de São Francisco, no Noroeste, e em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Neste período, há 12 casos confirmados de febre maculosa.