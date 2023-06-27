Sesa investiga morte por febre maculosa de morador de Sooretama

Segundo informações da Prefeitura de Sooretama, o morador deu entrada no Pronto Atendimento do município. “Como os sintomas apresentados requerem atenção e tratamento em um hospital, para poder identificar a causa, o médico solicitou a transferência para o Hospital Roberto Silvares, nosso hospital de referência. A causa da morte está sob investigação”, comentou a administração em nota.