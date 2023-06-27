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Norte do Estado

Sesa investiga morte por febre maculosa de morador de Sooretama

Segundo a Prefeitura, por conta dos sintomas, a vítima precisou ser levada para um hospital de São Mateus. Sesa informou que investigação deve ser concluído em 60 dias
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jun 2023 às 19:20

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 19:20

Febre Maculosa
Febre Maculosa é causada pelo carrapato-estrela Crédito: Reprodução/Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga a morte de um morador da zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, com suspeita de febre maculosa. O diagnóstico do que causou a morte da vítima deve ser concluído em até 60 dias, informou a Sesa. O paciente, que não teve a identidade revelada, estava internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde teve o óbito confirmado. Não foi informado quando o registro do óbito ocorreu.
Segundo informações da Prefeitura de Sooretama, o morador deu entrada no Pronto Atendimento do município. “Como os sintomas apresentados requerem atenção e tratamento em um hospital, para poder identificar a causa, o médico solicitou a transferência para o Hospital Roberto Silvares, nosso hospital de referência. A causa da morte está sob investigação”, comentou a administração em nota.
Caso seja confirmada a morte por febre maculosa, o município informou que será notificado pela Sesa. E acrescentou que divulga informações de prevenção à doença a partir de agentes de saúde e das mídias da prefeitura pela cidade.

3 mortes e 12 casos confirmados em 2023

Até o momento, segundo a Sesa, o Espírito Santo tem 3 mortes pela doença desde o início do ano. Elas aconteceram em Colatina e Barra de São Francisco, no Noroeste, e em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Neste período, há 12 casos confirmados de febre maculosa.

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