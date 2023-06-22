Febre maculosa: sobe para três o número de mortes em 2023 no ES

Febre Maculosa é causada pelo carrapato estrela Crédito: Reprodução/Ministério da Saúde

A Sesa explicou que o caso de Colatina havia sido contabilizado como do ano passado porque o paciente teve os primeiros sintomas da doença em dezembro, mas faleceu no primeiro dia de 2023, e, com isso, foi a primeira morte por febre maculosa neste ano. Sendo assim, em 2022 foram 10 óbitos, não 11, como divulgado anteriormente pela secretaria estadual.

A terceira vítima teve confirmação da Sesa nesta quinta-feira (22), ocorrido em Conceição da Barra. Não foram informados mais detalhes sobre o caso. A pasta ressaltou que não serão informados perfis de pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como ao princípio da liberdade e da privacidade.