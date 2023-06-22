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Norte e Noroeste

Febre maculosa: sobe para três o número de mortes em 2023 no ES

Além de óbito em Barra de São Francisco, uma morte que havia sido registrada em 2022, em Colatina, na verdade, ocorreu no 1° de janeiro deste ano; 3ª vítima teve confirmação nesta quinta (22)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2023 às 14:34

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 14:34

Febre Maculosa
Febre Maculosa é causada pelo carrapato estrela Crédito: Reprodução/Ministério da Saúde
O Espírito Santo já soma três mortes por febre maculosa confirmadas desde o início deste ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22), com a confirmação da terceira vítima da doença, caso registrado em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Além disso, outro óbito que havia sido registrado como de 2022, em Colatina, no Noroeste, na verdade, ocorreu em 2023.
A Sesa explicou que o caso de Colatina havia sido contabilizado como do ano passado porque o paciente teve os primeiros sintomas da doença em dezembro, mas faleceu no primeiro dia de 2023, e, com isso, foi a primeira morte por febre maculosa neste ano. Sendo assim, em 2022 foram 10 óbitos, não 11, como divulgado anteriormente pela secretaria estadual.
A segunda morte foi a divulgada por A Gazeta, de Dionatas Rodrigues da Costa, de 32 anos, morador de Barra de São Francisco, que morreu nesta segunda-feira (19). Ele estava internado no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, na cidade, desde o dia 4. Segundo a prefeitura, familiares relataram que a vítima esteve em lugares onde havia capivaras.

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A terceira vítima teve confirmação da Sesa nesta quinta-feira (22), ocorrido em Conceição da Barra. Não foram informados mais detalhes sobre o caso. A pasta ressaltou que não serão informados perfis de pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como ao princípio da liberdade e da privacidade.
Ao todo, há 12 casos confirmados de pessoas com diagnóstico da doença desde o início deste ano. O número é perto da metade do total do ano passado, quando 25 pessoas tiveram febre maculosa.

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