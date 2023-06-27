Autista faz desenho para vender no ES, ninguém compra e história viraliza

José Renato Caliari, de 9 anos, tem autismo e decidiu vender os seus desenhos na escola Crédito: Acervo pessoal

A história de José Renato Caliari, de nove anos, que decidiu vender os próprios desenhos na escola, mas não conseguiu ninguém para comprá-las viralizou na internet desde a última segunda-feira (26). Isso porque o tio do menino resolveu fazer uma postagem demonstrando apoio ao empenho do sobrinho, que é autista. O post já passa de 3,5 milhões visualizações em uma rede social.

Na postagem que viralizou, o advogado Fabrício Belo, que é tio de José Renato, conta que resolveu comprar um dos desenhos do sobrinho depois que soube pela irmã que o menino estava chateado porque ninguém quis comprar a arte dele na escola onde estuda. A criança estuda na escola municipal Deocleciano Francisco da Vitória, no bairro Vista Dourada, em Cariacica

No diálogo, feito em um aplicativo de conversas, a criança pergunta qual desenho o tio vai querer. Ele também combina o prazo de entrega e diz que cada peça está na promoção, em um valor de R$ 2.

Meu sobrinho tem 9 anos e é autista e resolveu fazer desenhos para vender na escola, mas ninguém quis comprar. Então resolvi comprar um e não estou sabendo lidar com isso aqui: pic.twitter.com/5xk2ZCchsB — Fabricio (@FabricioBelo) June 26, 2023

Em entrevista ao g1 ES, o tio contou que a repercussão surpreendeu a família. Agora, o sobrinho está recebendo muitas mensagens de carinho e inúmeras encomendas de desenhos. Até famosos como a atriz Mel Maia divulgaram a história. A conta criada no Instagram nesta terça-feira (27) já atingiu o número de 16 mil seguidores.

"Os pais dele estão muito felizes e impactados com tudo que está acontecendo. A gente não esperava, não imaginava ter essa reviravolta toda, dele receber tanto carinho, tanto apoio e tanta encomenda. Agora eu não sei como ele vai dar conta" Fabrício Belo - Advogado e tio de José Renato

"José, seus desenhos são lindos. Como faço a minha encomenda?", disse uma seguidora.

"Oi José, queria um desenho! Moro em outro país, ou seja, teria só que me mandar a foto do desenho pelo direct ou WhatsApp. Poderia ser?", disse outra seguidora.

Menino autista viraliza após tentar vender desenhos na escola e receber apoio do tio na internet

Autismo foi descoberto na escola

Segundo o tio de José Renato, o autismo do menino foi descoberto de forma tardia pela família quando ele foi para a escola.

"Infelizmente, a gente descobriu tarde porque ele é do grau 1. Então, é de difícil percepção e, por causa da desinformação, a gente acabou não percebendo isso. Só fomos descobrir com as atitudes dele na escola, por ele ser introspectivo, não interagir, não ir para o recreio. Ele não come na escola, não bebe na escola, dentre outras coisas", disse o tio.

José Renato foi incentivado pelo pai, que também gosta de desenhar. Em vídeos feitos pela família quando José era menor, ele aparece desenhando em um caderno (veja abaixo). O menino gostou tanto da ideia que resolveu vender os desenhos na escola para os coleguinhas.

"A gente ficou muito preocupado porque ele não tem amiguinhos na escola. Pra ele todo mundo que estuda ali na sala com ele é amiguinho, mas ele não interage. Então, assim ele tentou vender os desenhos e não deu certo. Voltou pra casa extremamente chateado. Por ele ter dificuldade de demonstrar a emoção, ele também não queria falar do assunto, mas ele ficou o dia todo triste" Fabrício Belo - Advogado e tio de José Renato

O tio ficou sabendo o que tinha acontecido pela irmã e mãe do menino. Por isso, ele resolveu apoiar a iniciativa do sobrinho com trajes iguais: roupa social e gravata vermelha.

Para apoiar a iniciativa do sobrinho, Fabrício utilizou roupa social e gravata vermelha Crédito: Acervo pessoal

"Fiquei arrasado porque eu fiquei pensando no sofrimento dele. Imaginando também que talvez ele nem tenha conseguido oferecer pra todo mundo porque ele não interage com as pessoas. Então, a gente achou que talvez ele ofereceu no máximo pra quem estava ao redor dele ali e ninguém quis comprar. Aí falei: 'eu vou comprar'. Então, pra incentivar, e eu e minha irmã combinamos de oferecer para pessoas mais próximas para elas comprarem também e ele ficar mais feliz porque ele estava muito triste", contou Fabrício ao g1 ES.

Surpresa e reviravolta

Fabrício disse que quando foi encomendar o desenho, imaginou que ia ser algo mais simples, com mais rabiscos, típico da idade do sobrinho. Porém, ele se surpreendeu com o talento de José Renato com o lápis.

"Quando ele me mandou a foto falando se estava bom ou que ele faria outro se não tivesse bom, eu fiquei em choque porque eu vi como que ele é bom, como ele a tem uma técnica boa, um desenho muito bom pra idade dele. Fiquei mais orgulhoso ainda. Depois, pensei: 'vou postar porque algumas pessoas vão gostar de ver uma criança de nove anos, autista, que desenha tão bem com esse dom tão incrível. Ao mesmo tempo, queria compensar ali o sofrimento que ele teve na escola, a decepção, queria que ele tivesse esse momento, sabe? E postei", revelou o tio do menino.

"Muitas pessoas ficaram emocionadas. Muitas mensagens lindas. Pessoas se identificando que também desenhavam quando era criança na escola ou de pais de autista, parentes de autistas se identificando. Pessoas apaixonadas por ele, muitas mandando mensagem no direct, mandando mensagem no Instagram dele querendo encomendar desenhos. Algo incrível que eu não imaginava" Fabrício Belo - Advogado e tio de José Renato

Fabrício disse que decidiu compartilhar o que aconteceu com seu sobrinho para inspirar outras famílias de autistas.

"Quis inspirar as pessoas que não conhecem o os autistas, que não têm convivência ou até mesmo os parentes e familiares mais próximos de quem tem criança autista em casa. A ideia é incentivá-las porque quando eles descobrem algo que eles gostam, focam muito naquilo, e foi o que aconteceu com meu sobrinho. Ele focou no desenho e a gente percebeu que é o canal que ele tem de comunicação com as pessoas. É o canal que ele tem de interação com as pessoas. Se é isso, vamos incentivar nesse sentido. Eles merecem", concluiu Fabrício.