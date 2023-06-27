Criança autista do ES se destaca com quadros e ganha prêmio internacional

Pequena Alicia Miyuki, de oito anos, recebeu uma condecoração pelo quadro "Liberdade da Alma" (em destaque), na categoria Prêmio Revelação Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Usando apenas a criatividade e algumas doses de imaginação, a pequena Alicia Miyuki, de oito anos, se destaca na produção de quadros no Espírito Santo . Mesmo diante das dificuldades impostas pelo autismo, diagnosticado em 2019, ela chegou a conquistar um prêmio internacional em Miami, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado pelas obras pintadas.

A menina recebeu uma condecoração pelo quadro "Liberdade da Alma", na categoria Prêmio Revelação, do Festival de Artes do Sagrado EYECONTACT para Pessoas com Autismo. Segundo a mãe de Alicia, a advogada Priscilla Miki Kashimoto, de 39 anos, a pintura surgiu após um episódio de bullying que a filha viveu na escola. A família mora no bairro Jardim Camburi , em Vitória

"Relatam para mim que algumas amiguinhas tentaram fazer uma brincadeira com ela, usando uma limitação devido ao autismo. Mas, para não reforçar esse bullying, dei a ideia de explorarmos o que ela tem de bom: a pintura. A partir disso, surgiu o quadro e o concurso. A neuropsicopedagoga dela comprou a ideia, divulgamos e deu super certo", lembra.

Patrícia Scarpelli, neuropsicopedagoga clínica que trabalha com Alicia, explica que a obra foi feita durante as sessões e tinha como tema a frase "liberdade e paz". Apesar de não ler e escrever como uma criança típica, segundo afirma, ela consegue se expressar especialmente através da pintura.

A menina de oito anos usa a pintura para conseguir seexpressar os sentimentos Crédito: Vitor Jubini

"Com o quadro finalizado, tiramos fotos e enviamos para o concurso. Foi fantástico, um trabalho muito legal, ainda mais porque mexeu com a autoestima dela. Tudo ainda é desafiador para a Alicia, e ela conseguiu colocar os próprios sentimentos na obra", ressalta.

"Alicia desenhou ela mesma no papel chamex, com lápis de cor. Recortamos essa boneca e colocamos ela no meio de um arco-íris. O significado do arco-iris, ali, é o voo dela pelas cores. E ainda tem um pincel enorme na mão da boneca " Patrícia Scarpelli - Neuropsicopedagoga clínica

Alicia conta com o apoio da mãe, a advogada Priscilla Miki (à esquerda), e da neuropsicopedagoga Patrícia Scarpelli Crédito: Vitor Jubini

Amor pela pintura

Priscilla Miki conta que a paixão da filha pela pintura surgiu há aproximadamente quatro anos, mesma época em que Alicia foi diagnosticada com autismo. Autodidata e tendo o complemento da terapia, a menina passou a se dedicar ao desenho.

Obra de menina de oito anos celebra as festas juninas Crédito: Acervo Pessoal

"Nós percebemos que, a partir do desenho, ela resolvia sozinha as crises. E as pinturas eram bem expressivas: com muita cor, muitos detalhes, e sem qualquer apoio visual. Nas terapias, foi funcionando assim. Para relaxar, ela utiliza a pintura. Em casa, também é assim. Onde ela vê oportunidade, a Alicia pinta. Até nas paredes, se a gente deixar", afirma.

Agora, conforme ressalta a mãe, o objetivo é seguir estimulando o talento da filha – seja por meio do apoio familiar ou transformando os desenhos em camisas, canecas, entre outros, para que os trabalhos inspirem as pessoas.