O trio que aplicou o "golpe da fé" em pelo menos oito cidades do Espírito Santo tinha um roteiro pronto: eles escolhiam bem as vítimas, as envolviam em uma história e se aproveitavam da esperança delas na cura para praticarem o roubo. Utilizando encenações envolvendo imagens de santa, "sangue" falso e falando em maldições, eles conseguiram levar o dinheiro de, no mínimo, 16 pessoas do Estado, só neste ano.

David Santa Ana Sobrinho, Jose Carlos da Silva Barista e Adilson Pratas Ferreira, respectivamente, foram presos no último dia 16, no Centro de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Como era o golpe?

Inicialmente, o trio vinha para o Espírito Santo. Eles costumavam se hospedar em pousadas na Serra , possivelmente por causa da localização geográfica. De lá, eles partiam em um veículo Fiat Siena prata para a cidade escolhida para aplicar o golpe.

Os golpistas costumavam se posicionar em pontos comerciais ou próximos de agências bancárias. Um deles ficava no carro, enquanto os outros dois iam procurar vítimas.

Your browser does not support the audio element. De sangue falso a dinheiro amaldiçoado, como funcionava 'golpe da fé' no ES

"Eles escolhiam pessoas com uma idade um pouco mais avançada e que aparentavam ter alguma enfermidade" Delegado Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

Com a vítima selecionada, o criminoso engatava um assunto como se conhecesse alguém da família dela. A pessoa ia entrando na conversa, acabava passando algumas informações pessoais, como nome de parentes, e assim o papo seguia.

No meio do assunto, o golpista dizia que teve uma dor ou doença crônica, mas que tinha encontrado um curandeiro que, por meio de orações, conseguiu curá-lo. A vítima acabava contando sobre a enfermidade que tinha, e o criminoso prometia que aquilo também podia ser resolvido pela fé.

"A vítima então era levada, com pretexto de ser levada até a residência do curandeiro, mas no meio do caminho eles já estavam articulados, e o curandeiro aparecia próximo ao veículo", disse Sperandio.

O tal curandeiro era o terceiro integrante do grupo, que ficava esperando no carro. Quando a vítima chegava, ele dizia que podia fazer a oração ali mesmo, e então eles entravam no veículo.

No carro: santa e sangue falso

Dentro do Siena, a encenação continuava. No interior do veículo havia até uma imagem de cerca de 20 centímetros de Nossa Senhora da Aparecida.

"Ali ele simulava fazer uma oração e ia além: dizia que o dinheiro, os bens daquela vítima também estavam amaldiçoados e a pessoa iria acabar perdendo todo o dinheiro para aquela maldição. Eles pediam para que a vítima, simbolicamente, entregasse uma célula de dinheiro, de dois ou cinco reais, e pediam para ela cuspir naquela nota", explicou o delegado.

Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi encontrada no veículo dos criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Neste momento, o curandeiro, com o dedo sujo de tinta vermelha, manchava a nota. Depois, mostrava para a vítima, dizendo que ela havia cuspido sangue.

"E aí então eles passavam amedrontar a vítima dizendo que ela estava possuída, que haviam feito alguma alguma questão religiosa em desfavor dela", pontuou Sperandio.

Como os golpes eram feitos perto de agências bancárias, o falso curandeiro pedia para a vítima sacar todo o dinheiro possível, para que ele fizesse uma oração e para que o patrimônio da pessoa não fosse atingido pela maldição.

"Porém, na hora de devolver o envelope, ele devolvia outro, falso, contendo bilhetes de loteria sem preenchimento", comentou o delegado. Eles ainda orientavam as vítimas a só abrirem o papel no dia seguinte, para a oração fazer mais efeito. Só aí o golpe era descoberto.

Como a polícia descobriu?

Algumas das pessoas lesadas foram registrando boletim de ocorrência. Em 31 de maio, uma mulher que perdeu R$ 2,1 mil no golpe procurou a delegacia em João Neiva . Os investigadores foram levantando, junto ao setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), os outros casos semelhantes, chegando a 16 vítimas.

No dia 7 de junho, a PRF abordou o veículo em Itapemirim e conseguiu a identidade dos suspeitos. A partir daí, foi pedido o mandado de prisão do trio.

Em 16 de junho, eles foram capturados logo após fazer mais uma vítima no Centro de Aracruz. Os três confessaram os crimes. "Um deles chegou a mencionar que havia dois anos que o sustento da família era esse tipo de golpe", finalizou Sperandio.

Segundo o delegado, eles vão responder por crime de estelionato e associação criminosa.

Mais vítimas

O pedido da polícia é que as pessoas que tenham sido vítimas desse trio registrem a ocorrência.