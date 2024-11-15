Produção de ovos deve crescer 10%, no Espírito Santo, em 2024

Galinhas em granja de Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG

A produção de ovos, de galinha e de codorna, deve crescer 10%, em 2024. Pelas projeções da Secretaria de Estado da Agricultura, o complexo produtor do Estado chegará ao final do ano com uma média de 17,5 milhões de ovos por dia, sendo 14,5 milhões de galinha e 3 milhões de codorna. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor do Brasil, atrás de São Paulo e muito perto de Minas Gerais. Santa Maria de Jetibá ocupa o topo do ranking dos municípios.

A avicultura é uma atividade historicamente muito forte no Espírito Santo, principalmente na Região Serrana - Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins destacadamente. Nos últimos anos a coisa vem ganhando velocidade com a entrada de novos investidores e o aporte massivo em genética e novas tecnologias. Os ganhos de eficiência e produtividade têm sido enormes em todo o segmento.

"O faturamento da avicultura, em 2024, pode se aproximar de R$ 3,5 bilhões. Trata-se de todo o complexo, ovos e carne de frango. Todos os dias, na média, 250 mil aves são direcionadas para abate", disse o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.