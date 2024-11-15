Produção de ovos deve crescer 10%, no Espírito Santo, em 2024

A produção de ovos, de galinha e de codorna, deve crescer 10%, em 2024. Pelas projeções da Secretaria de Estado da Agricultura, o complexo produtor do Estado chegará ao final do ano com uma média de 17,5 milhões de ovos por dia, sendo 14,5 milhões de galinha e 3 milhões de codorna. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor do Brasil, atrás de São Paulo e muito perto de Minas Gerais. Santa Maria de Jetibá ocupa o topo do ranking dos municípios.
A avicultura é uma atividade historicamente muito forte no Espírito Santo, principalmente na Região Serrana - Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins destacadamente. Nos últimos anos a coisa vem ganhando velocidade com a entrada de novos investidores e o aporte massivo em genética e novas tecnologias. Os ganhos de eficiência e produtividade têm sido enormes em todo o segmento.
"O faturamento da avicultura, em 2024, pode se aproximar de R$ 3,5 bilhões. Trata-se de todo o complexo, ovos e carne de frango. Todos os dias, na média, 250 mil aves são direcionadas para abate", disse o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.
A avicultura capixaba consome 75 mil toneladas de milho e 25 mil toneladas de soja por mês. Além disso, fornece 75 mil toneladas, também por mês, de esterco, insumo muito importante para a adubação orgânica de lavouras de café, horticultura e fruticultura.