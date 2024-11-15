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Agronegócio

Produção de ovos deve crescer 10%, no Espírito Santo, em 2024

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor do Brasil, atrás de São Paulo e muito perto de Minas Gerais. Santa Maria de Jetibá ocupa o topo do ranking dos municípios

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 22:29

Públicado em 

14 nov 2024 às 22:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

30/05/2018 - ES - Santa Maria de Jetibá - Galinhas sem ração em granja de Santa Maria de Jetibá. Devido a greve dos caminhoneiros, muitas galinhas morrem de fome por falta de ração
Galinhas em granja de Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
A produção de ovos, de galinha e de codorna, deve crescer 10%, em 2024. Pelas projeções da Secretaria de Estado da Agricultura, o complexo produtor do Estado chegará ao final do ano com uma média de 17,5 milhões de ovos por dia, sendo 14,5 milhões de galinha e 3 milhões de codorna. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor do Brasil, atrás de São Paulo e muito perto de Minas Gerais. Santa Maria de Jetibá ocupa o topo do ranking dos municípios.

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A avicultura é uma atividade historicamente muito forte no Espírito Santo, principalmente na Região Serrana - Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins destacadamente. Nos últimos anos a coisa vem ganhando velocidade com a entrada de novos investidores e o aporte massivo em genética e novas tecnologias. Os ganhos de eficiência e produtividade têm sido enormes em todo o segmento.
"O faturamento da avicultura, em 2024, pode se aproximar de R$ 3,5 bilhões. Trata-se de todo o complexo, ovos e carne de frango. Todos os dias, na média, 250 mil aves são direcionadas para abate", disse o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.
A avicultura capixaba consome 75 mil toneladas de milho e 25 mil toneladas de soja por mês. Além disso, fornece 75 mil toneladas, também por mês, de esterco, insumo muito importante para a adubação orgânica de lavouras de café, horticultura e fruticultura.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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