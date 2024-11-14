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Indústria

A dificuldade levada a Lula pelo dono da ArcelorMittal

O empresário indiano Lakshmi Mittal, um dos homens mais ricos do mundo, veio ao Brasil visitar seus negócios e esteve em Brasília com o presidente

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 03:55

Públicado em 

14 nov 2024 às 03:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Lakshmi Mittal e Lula, em reunião no gabinete presidencial
Lakshmi Mittal e Lula, em reunião no gabinete presidencial Crédito: Ricardo Stuckert/Secom Governo federal
O empresário indiano Lakshmi Mittal, um dos homens mais ricos do mundo, dono do conglomerado ArcelorMittal, gigante da siderurgia, está no Brasil. Veio para a inauguração da expansão da usina de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Mas, claro, aproveitou para cuidar de mais interesses importantes.
Na terça-feira (12), ele esteve no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Vários ministros participaram da reunião. Entre outros temas foi agradecer pelas barreiras tarifárias impostas pelo governo federal, no começo do ano, em cima do aço importado, mas disse que a situação ainda não está resolvida. O aço, principalmente o vindo da China a preços bem abaixo do mercado, seguem inundando o país. Cerca de 20% do produto que hoje circula pelo Brasil vem de fora. Há pouco tempo não passava de 10%. Dobrou, portanto. Hoje, a China tem capacidade para produzir 1,1 bilhão de toneladas de aço por ano. Sem consumo interno para tudo, está exportando, a custos subsidiados, algo perto de 100 milhões de toneladas para todos os cantos do mundo, em uma competição considerada desleal. De olho no movimento, vários países já elevaram suas taxas com objetivo de proteger a fabricação local.
Em seu discurso, na inauguração de Santa Catarina, deixou, sem citar nomes, muito clara a situação. “A competição injusta afeta o crescimento no Brasil. O governo entende o valor da nossa indústria e a importância de continuar crescendo”, disse o empresário. As próximas decisões de investimento do conglomerado no Brasil, inclusive no complexo de Tubarão, passam por este problema.
Lula e Mittal se conhecem há tempos. Em 2007, em seu segundo mandato presidencial, Lula e o empresário estiveram juntos na inauguração do terceiro alto-forno de Tubarão.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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