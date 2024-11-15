ArcelorMittal amplia fábrica no Sul e reduz pressão externa sobre Tubarão

O Grupo ArcelorMittal inaugurou, na quarta-feira (13), a expansão da usina de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Um investimento de R$ 2 bilhões que amplia em 600 mil toneladas a produção de lâminas de aço galvanizado: de 1,6 milhão para 2,2 milhões de toneladas por ano. E o que isso tem a ver com o complexo de Tubarão, no Espírito Santo?
Toda a matéria-prima utilizada em Santa Catarina é fabricada pelo laminador de tiras a quente instalado na ArcelorMittal Tubarão e vai para lá em navios e barcaças. Com a ampliação de São Francisco do Sul, parte do aço de Tubarão, que antes era exportado, passará a ir para lá.
“Parte da bobina a quente que produzimos em Tubarão é exportada. Com a ampliação vamos deixar de vender para fora e passar a laminar a frio, galvanizar, agregar valor, portanto, e a vender majoritariamente para o mercado interno. Estamos muito focados no mercado interno, confiamos no crescimento do Brasil e estamos investindo para isso”, explicou Eduardo Zanotti, vice-presidente Comercial da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.