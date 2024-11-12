Dados do Censo colocam favelas do ES no mapa das políticas públicas

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo, quase 600 mil pessoas vivem em favelas , o que equivale a 15,6% da população, um percentual que supera consideravelmente a média nacional, de 8,1%. No Brasil, o número de favelas e comunidades urbanas cresceu 95% nos últimos 12 anos. Os dados são do Censo 2022.

Neste ano em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) volta a utilizar, após meio século, a nomenclatura "favela" para designar essas comunidades urbanas que possuem características comuns, como irregularidade fundiária, ausência ou oferta incompleta de infraestrutura do poder público e precariedade de serviços públicos, esses dados oficiais acabam sendo a materialização de uma nova visibilidade, ajudando a municiar governos, de todas as esferas, na elaboração de políticas públicas mais eficientes para essa parcela tão considerável da população capixaba e brasileira.

Os dados do censo contribuem para uma nova cartografia de uma parte das cidades historicamente alijada da civilidade. Não pela vontade das pessoas que residem nas favelas, a imensa maioria trabalhadora e batalhadora, mas pelo descaso estatal e pela segregação racial e econômica.

O trabalho dos recenseadores em 2022 não pode ser desperdiçado: esse mapeamento pode fazer a diferença na elaboração de estratégias mais consistentes de combate à pobreza. Políticas de Estado para as favelas, baseadas nas condições de vida e moradia explicitadas nesses números.

E não se pode ignorar tampouco o enfrentamento da criminalidade, que não pode ser tratada por estigmas, mas minada com a presença institucional, para além da atuação policial. Dignidade e oportunidade são sempre as palavras de ordem.

A volta da "favela" foi uma reivindicação, detectada em consultas públicas, das próprias pessoas que vivem nessas comunidades. O fortalecimento de uma identidade que permaneceu apagada nos órgãos oficiais, mas que reflete como a população das favelas encara a própria realidade. É uma forma de representatividade que, longe de romantizar os problemas, ajuda a fortalecer as demandas econômicas e sociais que podem de fato ter impacto na vida de quem vive ali.