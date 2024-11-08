Transição tributária: os próximos anos serão decisivos para a economia do ES

Esses tempos de indefinição exigirão muito das autoridades estadual e municipais, no sentido da manutenção da estabilidade do ambiente de negócios e da capacidade de atrair investimentos. É uma nova mentalidade, que vai exigir ainda mais o desenvolvimento de uma infraestura logística mais moderna. As movimentações estaduais em Brasília por mais ferrovias, portos mais diversificados, rodovias mais seguras fazem parte desse contexto.