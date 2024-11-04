Quando a educação viraliza: experimentos do Ifes são convite à ciência

Estudante do Ifes de Cachoeiro serra copo Stanley e viraliza com experimento Crédito: Reprodução Instagram

Os anos 90 foram prósperos em programas infantojuvenis que aproximavam crianças e adolescentes das explicações científicas, com direito a muitos experimentos divertidos. Um dos memóraveis é "O Mundo de Beakman", produção norte-americana exibida no Brasil pela TV Cultura. Hoje, bem diferente daquela época, basta um celular na mão para ter acesso a respostas para quase toda indagação, mas no geral passamos grande parte do tempo diante das telas afogados em informações irrelevantes.

De forma divertida e didática, outros alunos da instituição são protagonistas dos mais de 20 vídeos já publicados no perfil. São adolescentes dando as explicações sobre tantas outras dúvidas. O impacto desses vídeos é imensurável: imagine tantos outros adolescentes que podem se inspirar e decidir seguir os caminhos da ciência? Não é um benefício apenas pessoal, é contribuição para a construção de capital humano para um futuro no qual a produção de ciência e tecnologia será essencial e um diferencial competitivo.

A educação no país, afora todas as carências estruturais que ainda contribuem para um mau desempenho geral, tem ainda o desafio de se tornar atraente, sobretudo aos estudantes que chegam ao ensino médio. A viralização da ciência pode ser uma forma de aguçar a curiosidade dos jovens não somente para o ensino médio profissionalizante, como para a educação superior. O importante é oxigenar as possibilidades de escolha. Sem estímulo, ninguém se apaixona por uma área de conhecimento, seja ela qual for.