BR 262 e BR 101 precisam acelerar para dar novos horizontes ao ES

A superação desses gargalos históricos está sendo desenhada, as vitórias devem ser comemoradas, mas sem descanso. As duas rodovias federais acabam sendo mais emblemáticas, afinal a população também faz uso delas e quer mais segurança para ir e vir. Mas há todo um conjunto de obras de infraestrutura, que acabam se conectando e dependendo umas das outras, para alavancar o desenvolvimento e começar a dar novos horizontes ao Estado. É encerrando esse ciclo que teremos fôlego para uma agenda novinha em folha.