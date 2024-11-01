Prefeitos eleitos não têm tempo a perder quando o assunto é o clima

As mudanças climáticas, como se vê, passaram a exigir ainda mais dos gestores públicos, com a destinação de investimentos e a promoção de políticas públicas para mitigar tanto os impactos das secas prolongadas quanto os das chuvas intensas. Os prefeitos recém-eleitos, portanto, devem colocar as ações envolvendo o clima na lista de prioridades, com o devido entendimento de que não há mais tempos de paz. Não há descanso para quem decide tomar conta das cidades.