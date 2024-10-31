Ferrovia Centro-Atlântica: mais carga para nossos portos é tudo o que o ES quer

Essa nova sugestão foi costurada com a própria VLI e, segundo os estudos, a movimentação de cargas teria um aumento anual de 10 milhões de toneladas, sendo que atualmente o Corredor Leste da VLI, que utiliza os portos do Estado, movimenta aproximadamente 5 milhões de toneladas por ano.

É uma pactuação importante para o Espírito Santo, que precisa considerar sempre o que vai ser melhor para a economia capixaba, dentro das possibilidades realmente viáveis. A expansão do eixo logístico capixaba, ampliando as conexões com o restante do país, é o planejamento para um futuro não muito distante, em 2032, quando os incentivos fiscais sairão de cena, como determina a reforma tributária.