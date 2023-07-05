O que é a guerra fiscal e por que o ES se beneficia dela

A unificação dos impostos proposta pela reforma tributária acaba com uma das principais ferramentas de Estados e municípios para atrair investimentos. Atualmente, os entes federados podem, de forma geral, alterar a alíquota dos seus impostos para "convidar" determinados tipos de empresas a se instalar naquele local. Essa prática é chamada de "guerra fiscal". Mas, com as mudanças previstas no texto da reforma, todo mundo vai ter que cobrar a mesma alíquota, para os mesmos setores.
Entenda no vídeo acima como o Espírito Santo utiliza a guerra fiscal a seu favor e o que estará em jogo quando ela acabar.