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Reforma tributária

O que é a guerra fiscal e por que o ES se beneficia dela

Estados vivem hoje em um cabo de guerra para conquistar investimentos e empresas. Mas, com a reforma, essa disputa estará com os dias contados

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 19:31

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 jul 2023 às 19:31
A unificação dos impostos proposta pela reforma tributária acaba com uma das principais ferramentas de Estados e municípios para atrair investimentos. Atualmente, os entes federados podem, de forma geral, alterar a alíquota dos seus impostos para "convidar" determinados tipos de empresas a se instalar naquele local. Essa prática é chamada de "guerra fiscal". Mas, com as mudanças previstas no texto da reforma, todo mundo vai ter que cobrar a mesma alíquota, para os mesmos setores. 
Entenda no vídeo acima como o Espírito Santo utiliza a guerra fiscal a seu favor e o que estará em jogo quando ela acabar.

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