Nota A do Tesouro: ES continua dando aula em gestão fiscal

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Treze anos não são treze dias. A cada ano que o Espírito Santo recebe mais uma "nota A" do Tesouro Nacional para a sua coleção, acumulada consecutivamente nos últimos 13 anos, é um momento de celebração das boas práticas que necessariamente deve também estar acompanhado de uma renovação do compromisso com boa qualidade da gestão fiscal. É mais um ano para a conta, mas sem descuidar dos que virão.

O desempenho do Estado na avaliação da Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) mais uma vez o colocou entre os entes mais comprometidos com a saúde financeira, sendo assim uma referência nacional. Um Estado que consegue seguir cumprindo suas obrigações financeiras e realizar investimentos. A nota ainda avalia a confiabilidade dessas informações contábeis.

Não restam dúvidas de que o Espírito Santo consolidou uma cultura de responsabilidade fiscal, mas para não repetir os erros do passado é importante lembrar que nem sempre foi assim. A desorganização fiscal esteve por muito tempo de mãos dadas com a instabilidade institucional, colocando o Espírito Santo em um abismo que parecia intransponível. Mas uma reação organizada de governo e sociedade civil deu início a uma mudança de rumos que nos trouxe até aqui.