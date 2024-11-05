Presença fixa da PM em área de tráfico no ES pode mudar realidade

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito Crédito: Fernando Madeira

A entrada estratégica do poder estatal, em todos os níveis de cidadania, é a garantia de dias menos violentos nos bairros em que o tráfico se faz presente. Essa é a regra do jogo, básica, conhecida por todos. E, quando se fala da presença policial, tanto quanto a manutenção da lei e da ordem, importante também é o fortalecimento de laços com a comunidade.

Enquanto as instâncias de poder deliberam sobre tal projeto, que pode sim se mostrar eficiente com a adoção de um policiamento comunitário, é preciso fazer as ponderações já conhecidas: a estratégia precisa ser pensada para além da atuação das forças de segurança na região.